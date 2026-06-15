Gabon : le ministère de la santé dément tout avis de concours de recrutement en cours

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C’est par le biais d’une publication datée du 12 juin 2026 que le ministère de la Santé a alerté l’opinion publique sur la circulation d’un faux avis de concours de recrutement. Présenté comme émanant de ses services, la tutelle a formellement démenti l’authenticité de ce document largement relayé sur les réseaux sociaux. Tout en invitant les populations à faire preuve de vigilance afin d’éviter toute tentative d’escroquerie.

Selon le ministère de la Santé, le document en question annonce l’organisation d’un concours destiné au recrutement et à la formation de personnels de santé. Il précise notamment des conditions d’âge, des filières concernées, des dates de dépôt de candidatures ainsi qu’un lien de formulaire en ligne. Toutefois, les autorités sanitaires affirment qu’aucune procédure de recrutement de cette nature n’a été lancée.

De plus, cet avis ne provient ni du ministère ni de ses services compétents. Face à la propagation rapide de cette publication, le département ministériel a tenu à rétablir les faits afin d’éviter que des citoyens ne soient induits en erreur ou ne transmettent des informations personnelles à des individus mal intentionnés.

Un appel à la vigilance contre les arnaques

Dans son communiqué, le ministère de la Santé rappelle que toute annonce officielle de recrutement est diffusée à travers les canaux institutionnels reconnus de l’administration. Tout en exhortant ainsi les populations, notamment les jeunes à la recherche d’un emploi, à vérifier systématiquement l’origine des informations. Et ce avant d’entreprendre toute démarche ou de verser une quelconque somme d’argent. Les autorités mettent également en garde contre les faux formulaires et les plateformes non autorisées qui pourraient être utilisés pour collecter des données personnelles ou soutirer des fonds aux candidats.

Cette nouvelle alerte intervient alors que la recrudescence des fausses annonces de recrutement sur internet et les réseaux sociaux sont de plus en plus décriées. Ces pratiques frauduleuses ciblent souvent les demandeurs d’emploi en exploitant leur espoir d’intégrer la fonction publique ou de bénéficier d’une formation professionnelle. Le ministère de la Santé invite donc les citoyens à signaler toute publication suspecte et à se référer exclusivement aux informations diffusées par les canaux officiels de l’État.