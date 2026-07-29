CPI : le procureur Karim Khan destitué suite à l’accusation d’agression sexuelle 

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La Cour pénale internationale (CPI) traverse une période particulièrement délicate avec la destitution de son procureur, Karim Khan. Les États parties à la juridiction basée à La Haye ont décidé de mettre fin à ses fonctions à la suite d’accusations d’agression sexuelle portées contre lui selon Le Monde. Cette décision marque un tournant majeur pour une institution dont la mission est de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves au regard du droit international.

Réunis autour du dossier, les membres de la CPI ont estimé que les faits reprochés étaient suffisamment sérieux pour justifier son départ, le vendredi 24 juillet 2026. Le vote des 125 membres a abouti à la révocation de Karim Khan, qui dirigeait le parquet de la juridiction de La Haye chargée des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. L’ancien procureur conteste les accusations et affirme vouloir les combattre par les voies légales. « M.Khan va contester la légalité et l’équité de la décision par tous les mécanismes juridiques disponibles », selon Tayab Ali, avocat de Karim Khan cité par Le Monde.

Une crise d’image pour la juridiction de la Haye

Cette destitution intervient dans un contexte déjà tendu pour la CPI, soumise à de fortes pressions politiques, notamment de la part des États-Unis, et fragilisée par des débats récurrents sur son indépendance. Le départ de son plus haut responsable du parquet risque d’alimenter les critiques sur la gouvernance interne de l’institution, au moment même où plusieurs enquêtes et mandats d’arrêt sensibles restent en cours. À noter que sur les 125 États membres, 82 ont donné leur vote pour mettre un terme au mandat de l’ancien procureur.

13 ont voté pour, tandis que 15 autres ont priorisé l’abstention, précise Le Monde. Pour la Cour pénale internationale, déjà en crise institutionnelle,l’enjeu est désormais double. Il s’agit d’un côté de restaurer la confiance en ses mécanismes disciplinaires. Et de l’autre, d’assurer la continuité de ses dossiers sans donner prise aux soupçons de paralysie. Le remplacement de Karim Khan doit ouvrir une nouvelle phase, mais la CPI devra d’abord refermer un épisode qui ébranle son autorité morale autant que son image internationale.