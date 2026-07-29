Agasa : les transporteurs de pain sommés de se conformer aux exigences sanitaires d’ici le 14 août

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) durcit le ton, mais laisse un ultime répit aux professionnels de la filière. Dans un communiqué publié ce lundi 27 juillet, l’institution a accordé un report de deux semaines aux transporteurs de pain et de produits boulangers. Ces derniers ont désormais jusqu’au 14 août 2026 pour mettre leurs véhicules en conformité avec les normes d’hygiène, date à laquelle les contrôles deviendront effectifs sur l’ensemble du territoire national.

L’AGASA invite fermement les opérateurs économiques concernés à procéder sans délai à l’adaptation de leurs équipements de livraison. L’obtention de cet agrément sanitaire constitue une condition préalable et obligatoire à l’exercice régulier de leur activité.

Face au laisser-aller, l’agence prévient que les sanctions seront immédiates : les contrevenants s’exposent aux mesures prévues par les textes en vigueur, notamment l’interdiction pure et simple de transporter leurs produits jusqu’à la mise aux normes complète de leurs véhicules.

Sécuriser un maillon sensible de la chaîne alimentaire

Cette décision vise avant tout à garantir la salubrité du pain, un aliment de grande consommation, tout au long de sa distribution. Souvent effectué sur de courtes distances mais dans des conditions parfois précaires, le transport constitue un maillon critique qu’il convient de sécuriser pour éviter tout risque de contamination ou d’altération des denrées. Au-delà de l’aspect coercitif, l’AGASA présente cette démarche comme un accompagnement des professionnels vers de meilleures pratiques d’hygiène.

Initialement fixée au 30 juillet, l’échéance a donc été légèrement repoussée pour permettre une transition harmonieuse. En réaffirmant ces exigences, l’AGASA entend assainir la filière, protéger la santé des consommateurs et renforcer la confiance au sein d’un secteur vital pour le quotidien des ménages gabonais.