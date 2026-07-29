Gabon : la DGCCRF procède au retrait des huiles Rose et Viking du territoire 

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Après la découverte d’une usine de fortune au quartier Sotega qui produisait plusieurs qualités d’huiles destinées à la consommation en fin de semaine dernière, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé d’agir. L’institution a lancé depuis le 24 juillet, une vaste opération de retrait des marques Viking, Rose sur le marché alimentaire sur l’ensemble du territoire.

C’est lors de son passage sur le plateau de l’émission Matin Week-end sur Gabon 1ère que la Directrice générale de la DGCCRF, Élise Ntsame Obame, a apporté des précisions quant à cette découverte qui a conduit à la saisie de plus de 20 700 litres d’huiles frelatées. Ce retrait aura pour objectif de protéger les consommateurs contre toutes substances nocives. « Sur la base des analyses en cours, nous allons faire une communication en bonne et due forme. Si le produit est nocif, nous le ferons savoir, s’il n’est pas nocif, nous le ferons également savoir, sous la supervision de notre haute hiérarchie »,a souligné la directrice générale.

La sécurité alimentaire des consommateurs en question

Pour cette descente sur le terrain, les agents de la DGCCRF seront accompagnés par la Douane gabonaise pour un meilleur contrôle. Dans son propos Élise Ntsame Obame, a tenu à indiquer que la présence des équipes n’a pas pour objectif de réprimer mais de retirer les stocks de produits dans les marchés. A ce propos elle n’a pas manqué d’inviter les commerçants en gros ou en détails à faire preuve de bienveillance et de collaboration avec les agents.

« Il faut laisser à la disposition des agents tous les produits nécessaires pour qu’ils puissent les retirer conformément à ce qui est demandé. Nous allons les comptabiliser pour qu’aucun produit ne prenne un chemin parallèle ». En outre, ce sera aussi l’occasion pour les institutions de rassurer les populations après cette affaire qui interroge sur la qualité des produits destinés à la consommation. À noter que l’opération de retrait des marques Rose et Viking se fera dans tout le pays jusqu’au 31 juillet.