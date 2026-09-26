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Gabon : le SYNATRA-CNSS appelle à la responsabilité face à la fraude

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 septembre 2026 à 12h15min
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Le président du Synatra-CNSS Parfait Koumba Mboumba lors de son intervention © D.R.
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À l’initiative du Syndicat National des Travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale (SYNATRA-CNSS), organisation majoritaire au sein de l’institution, les employés se sont réunis en Assemblée Générale pour passer en revue quatre dossiers stratégiques. Sous la conduite de leur président, Parfait Koumba Mboumba, les débats ont porté sur la lutte contre la fraude, le règlement du reliquat du 13ᵉ mois 2022, la gestion des licenciements ainsi que les départs volontaires.

Face aux procédures disciplinaires engagées lors des récents entretiens préalables, la direction du syndicat a tenu à mettre en garde ses membres contre certaines pratiques délictueuses, notamment sur le paiement d’allocations de personnes décédées. « Il était question pour nous d’exhorter les travailleurs à cesser ces agissements, car la CNSS doit retrouver ses lettres de noblesse », a souligné Parfait Koumba Moumba. 

Rappelant avec fermeté les réalités du monde du travail, le président du SYNATRA-CNSS a martelé que « l’assuré n’est pas l’ami de l’employé, et surtout, l’employeur n’est pas l’ami de l’employé », insistant sur l’importance de préserver une institution forte.

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13ᵉ mois 2022 : la contestation d’un accord jugé caduc

Autre point de tension : le versement du reliquat du 13ᵉ mois de l’exercice 2022. S’appuyant sur l’article 44.14 de la convention collective, le syndicat rappelle que cette gratification concerne l’ensemble du personnel sans exception. Contestant un précédent procès-verbal signé à l’époque sous l’administration provisoire, l’organisation juge l’accord non convenable. Un comité a été sollicité auprès de la Direction Générale afin de réévaluer le montant à verser aux agents encore présents, un coût estimé aujourd’hui à environ 700 millions de FCFA après déduction des départs et des décès enregistrés depuis lors.

Départs volontaires : une démarche strictement encadrée

Enfin, s’agissant de la note d’information du 14 septembre relative aux départs volontaires, le syndicat a tenu à rassurer les agents. « Ce dispositif n’est nullement une obligation », a rappelé le président du syndicat, précisant qu’il s’adresse prioritairement aux employés comptant au moins dix ans d’ancienneté. 

Un comité paritaire restreint, composé de conseillers, de juristes et de responsables des ressources humaines, a été mis en place pour accompagner et négocier des conditions financières avantageuses pour les candidats au départ.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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