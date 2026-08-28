Ebola : éradiqué en Ouganda mais persistant en RDC selon l’OMS 

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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré la fin de l’épidémie d’Ebola en Ouganda, marquant une victoire sanitaire majeure pour le pays après 42 jours consécutifs sans aucun nouveau cas d’infection. Selon la chaîne d’information Africanews, cette annonce fait suite à une période de surveillance rigoureuse déclenchée par une résurgence maîtrisée du virus de souche Bundibugyo, initialement importée depuis la République démocratique du Congo (RDC) voisine.

Grâce à un traçage rapide des contacts, une prise en charge médicale renforcée et des contrôles sanitaires stricts aux postes-frontières, Kampala est parvenu à endiguer la transmission. Au total, le bilan ougandais s’établit à 20 personnes contaminées et deux décès. Bien que le pays soit désormais exempt de transmission active, les autorités locales restent en état d’alerte maximale pour éviter toute réintroduction de la maladie.

La RDC face à une crise sanitaire majeure

​La situation demeure en revanche très critique de l’autre côté de la frontière. En République démocratique du Congo, l’épidémie poursuit sa progression, particulièrement dans la province de l’Ituri, considérée comme l’épicentre des contaminations. Selon Africanews, les équipes de secours se heurtent à de lourds obstacles dont l’insécurité chronique dans la région, les déplacements massifs de population et l’accès difficile aux zones isolées entravent considérablement le déploiement des soins et la mise en œuvre de la riposte.

​Avec plusieurs milliers de cas confirmés et plus de 2 700 décès enregistrés à ce jour, cette flambée figure parmi les plus meurtrières de l’histoire du pays. Les autorités congolaises et leurs partenaires internationaux redoublent d’efforts pour renforcer le dépistage et la sensibilisation communautaire, indique Africanews. Face au péril, Kampala et Kinshasa tentent de consolider une coopération sanitaire transfrontalière afin d’éviter que le répit ougandais ne soit compromis par la persistance du virus en territoire congolais.