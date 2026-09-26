Eramet Comilog : quand la RSE devient un véritable levier de développement territorial au Gabon

Ecouter l'article

Santé, formation, entrepreneuriat, diversification économique, infrastructures et accompagnement des communautés : le Rapport RSE 2025 d’Eramet Comilog traduit une volonté d’élargir les retombées de l’activité minière au-delà de l’extraction du manganèse. À travers plusieurs programmes déployés principalement dans son bassin d’activité et le long du Transgabonais, l’entreprise cherche à inscrire sa responsabilité sociétale dans une logique de développement territorial. Une stratégie qui privilégie désormais davantage la création de capacités économiques et sociales durables que la seule réalisation ponctuelle d’infrastructures.

Pour une entreprise minière implantée depuis plusieurs décennies au Gabon, la question n’est plus seulement de savoir combien de tonnes de manganèse sont produites ou exportées. L’enjeu porte également sur ce que l’activité industrielle laisse dans les territoires : compétences, entreprises, emplois, infrastructures, services sanitaires et nouvelles activités économiques. Le bilan présenté par Eramet Comilog pour 2025 permet précisément d’observer cette évolution. Plusieurs initiatives jusque-là dispersées apparaissent désormais comme les composantes d’une même stratégie : utiliser une partie de l’empreinte économique de la mine pour renforcer progressivement l’écosystème qui l’entoure.

Une RSE qui investit dans l’économie locale

L’un des changements les plus significatifs concerne la diversification économique. Pour la première fois, le rapport annuel consacre à cette problématique un volet autonome. Le fonds d’amorçage en constitue l’une des principales illustrations : 1,170 milliard de FCFA a été engagé depuis son lancement pour financer 197 projets locaux, dont 44 pour 260 millions de FCFA durant le seul exercice 2025.

Le dispositif couvre plus d’une dizaine de secteurs, de l’agriculture au numérique en passant par les transports, l’artisanat et les services. Il est complété par des actions d’accompagnement, avec 138 entrepreneurs ayant participé aux « Cafés Business » et 1 078 élèves de dix lycées sensibilisés à l’entrepreneuriat. Eramet Comilog ne se positionne donc plus uniquement comme financeur d’équipements collectifs, mais cherche également à favoriser l’émergence d’acteurs économiques capables de générer leurs propres revenus.

De Bakoumba à Djoutou, produire autrement

Cette stratégie prend une dimension concrète avec le Projet agro-sylvo-pastoral de Bakoumba. Doté de 967,5 millions de FCFA, celui-ci associe pisciculture, champignonnière, production d’huile de ricin et installation d’une usine d’aliments pour bétail appelée à s’approvisionner auprès des producteurs locaux. La logique recherchée est celle d’une chaîne de valeur territoriale reliant production, transformation et débouchés.

À Djoutou, la démarche prend une autre forme. Une miellerie communautaire de 200 m², exploitée par une coopérative réunissant six villages, est entrée en production en novembre 2025. Elle affiche dix emplois directs et plus de 250 kg de miel biologique produits, tandis que la cire d’abeille est également valorisée dans la fabrication de bougies artisanales. À une autre échelle, ces projets répondent à la même philosophie : transformer l’accompagnement communautaire en activité productive.

Former et soigner au cœur du bassin minier

L’investissement dans le capital humain constitue un autre pilier. À l’École des Mines et de la Métallurgie de Moanda, réalisée dans le cadre d’un partenariat avec l’État gabonais, 237 jeunes ont été formés entre les promotions 1 et 8. Le taux d’insertion professionnelle communiqué atteint 75 %. Le dispositif cherche ainsi à rapprocher directement les compétences enseignées des besoins des industries.

Dans le domaine sanitaire, l’Hôpital Marcel Abéké constitue également un marqueur important de l’empreinte territoriale de l’entreprise. En 2025, l’établissement a enregistré 37 819 consultations, 115 525 analyses de laboratoire, 7 605 examens d’imagerie et 717 accouchements, selon les données communiquées. Eramet Comilog met parallèlement en avant son intervention dans plusieurs autres structures sanitaires, dont l’hôpital départemental de Moanda, destiné à desservir plus de 70 000 habitants.

Faire de la mine un moteur d’activités nouvelles

L’ensemble de ces initiatives dessine progressivement une conception différente de la relation entre industrie extractive et territoires. L’entreprise reste d’abord un producteur de manganèse, mais son implantation génère une puissance économique susceptible d’être mobilisée au bénéfice d’autres secteurs. Cette logique se retrouve également dans la politique d’achats : Eramet Comilog indique que 75 % de ses achats sont réalisés au Gabon, donnant au contenu local une place importante dans son empreinte économique.

Le programme « 1 Taxi, un Emploi, un Avenir » complète cette approche. À Franceville, Moanda et Mounana, vingt jeunes chauffeurs ont été sélectionnés dans un mécanisme leur permettant d’accéder progressivement, sur quatre ans, à la propriété de leur véhicule. Ici encore, le principe consiste à privilégier l’acquisition d’un outil générateur de revenus plutôt qu’une aide ponctuelle.

Construire un héritage au-delà du manganèse

C’est finalement à cette aune que pourra être appréciée la stratégie « Act for Positive Mining » portée par Eramet. Pour une industrie extractive, l’enjeu de long terme est de transformer une ressource naturelle épuisable en actifs durables : compétences humaines, entreprises, infrastructures, capacités productives et services bénéficiant aux territoires.

La multiplication des projets constitue une première étape. Leur véritable valeur apparaîtra cependant dans leur pérennité : entreprises toujours actives après plusieurs années, emplois conservés, filières agricoles devenues rentables, jeunes durablement insérés et infrastructures correctement entretenues. Pour Eramet Comilog, le défi est désormais de démontrer que son empreinte au Gabon peut se mesurer non seulement au manganèse extrait du sous-sol, mais aussi aux activités économiques et aux compétences qui continueront à produire de la valeur bien au-delà de la mine.