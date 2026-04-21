UOB : remise de clés aux bénéficiaires des chambres universitaires

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Journée marquante pour les étudiants de l’Université Omar Bongo. Ce 20 avril 2026, le Centre national des œuvres universitaires a procédé à la remise officielle des clés des chambres sur le campus, mettant fin à plusieurs semaines d’attente. La cérémonie présidée par Zora Syrielle Nzigou et placée sous l’autorité du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Charles Edgar Mombo, a réuni autorités administratives, responsables académiques et représentants des étudiants dans une atmosphère festive.

Cette étape intervient après le travail de la commission d’attribution, qui avait examiné les demandes un mois plus tôt. Au total, 1 147 dossiers ont reçu un avis favorable, permettant à autant d’étudiants d’accéder à un logement universitaire. Au-delà des chiffres, cette opération traduit une volonté des autorités d’améliorer concrètement les conditions de vie sur le campus, dans un contexte où la question du logement étudiant reste un enjeu central.

Une organisation saluée et une portée symbolique forte

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment les responsables des universités, des doyens de faculté et des représentants étudiants. L’événement a alterné séquences protocolaires et prestations artistiques, illustrant à la fois son importance institutionnelle et la vitalité du milieu universitaire. Le moment attendu était sans doute la remise des clés et des kits aux bénéficiaires, symbole concret de l’engagement de l’État.

Autre temps fort, l’hommage rendu à Laurence Kami, dont le nom a été attribué au pavillon B. La visite des chambres témoins par les autorités a permis de constater la qualité des infrastructures mises à disposition. Globalement, cette opération est perçue comme un signal positif pour la communauté universitaire, en attendant des actions durables pour répondre à la demande croissante en logements.