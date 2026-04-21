Moanda : l’AGASA sensibilise les vendeurs de rue avant la phase de répression

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a lancé, le lundi 20 avril 2026 à Moanda, une opération de sensibilisation auprès des vendeurs de rue, en amont d’un renforcement des contrôles visant à garantir la sécurité sanitaire des aliments et protéger les consommateurs. Dans un contexte marqué par la prolifération de la vente alimentaire informelle, les autorités sanitaires entendent renforcer leur dispositif de prévention. Selon l’Agence gabonaise de presse, cette mission s’inscrit dans le cadre des actions régulières de contrôle et d’encadrement menées par l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire à travers le territoire.

Conduite par Mandza Dominique, chef du bureau local, l’opération a consisté à rappeler aux vendeurs les normes sanitaires en vigueur ainsi que les exigences réglementaires liées à leur activité. L’objectif affiché est clair : prévenir les risques alimentaires tout en accompagnant les acteurs vers une mise en conformité progressive. « Nous sommes déterminés à veiller à ce que les acteurs de l’alimentation de rue à Moanda exercent conformément aux normes en vigueur. Il en va de la santé des consommateurs », a déclaré Mandza Dominique, insistant sur la responsabilité partagée entre autorités et opérateurs.

Hygiène, agrément et traçabilité au cœur des préoccupations

Sur le terrain, les équipes de l’AGASA ont procédé à l’identification des établissements susceptibles d’obtenir un agrément sanitaire, tout en évaluant les conditions d’hygiène des points de vente. Une attention particulière a été portée à la manipulation des denrées, à la conservation des aliments et à l’environnement immédiat des espaces de vente. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale de promotion des bonnes pratiques, visant à réduire les risques de contamination et à améliorer la qualité des produits proposés aux consommateurs.

Si cette première étape privilégie la sensibilisation, les autorités annoncent déjà un durcissement des contrôles dans les prochaines semaines. Les opérateurs qui ne se conformeront pas aux normes s’exposent à des sanctions, conformément à la réglementation en vigueur. À travers cette initiative, l’AGASA entend ainsi renforcer la sécurité alimentaire tout en structurant un secteur essentiel à l’économie locale, mais souvent marqué par des pratiques à risque. Une démarche qui traduit la volonté des pouvoirs publics de mieux encadrer l’alimentation de rue, au bénéfice direct de la santé des populations.