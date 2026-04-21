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Port-Gentil : la SEEG lance la modernisation de la centrale thermique

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 10h00min
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Entrée centrale thermique de Port-Gentil © D.R
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La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a lancé des travaux de modernisation de sa centrale thermique de Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime, avec le remplacement d’anciennes turbines datant de 1977. Réalisé en partenariat avec Aksa Enerji Uretim, ce projet vise à renforcer la capacité de production électrique, sécuriser l’alimentation en eau potable et soutenir l’activité économique de l’Ogooué-Maritime, avec une mise en service attendue en juin 2026.

Face à la vétusté des infrastructures énergétiques et aux besoins croissants de la capitale économique, la SEEG engage une opération structurante pour stabiliser durablement le réseau électrique de Port-Gentil. Les anciennes turbines Alstom (TAG1 et TAG2), mises en service il y a près de cinq décennies, étaient devenues un facteur critique de fragilité pour l’approvisionnement en énergie.

Un saut technologique pour sécuriser la production électrique

Le projet de modernisation prévoit l’installation de deux nouvelles turbines à gaz d’une puissance unitaire de 25 MW, soit 50 MW au total. À ces équipements s’ajoute une troisième turbine de 40 MW, programmée par l’État, qui permettra de porter significativement les capacités de production.

Au total, la puissance installée devrait atteindre environ 120 MW en intégrant les actifs de la Société du Patrimoine. Un niveau largement supérieur à la pointe de consommation actuelle, estimée entre 50 et 60 MW, offrant ainsi une marge de sécurité essentielle pour absorber les pics de demande et anticiper la croissance future. Ce saut capacitaire s’inscrit dans une logique de rattrapage infrastructurel, indispensable pour accompagner le développement économique de Port-Gentil, cœur de l’industrie pétrolière nationale.

Électricité et eau potable, une interdépendance critique

Au-delà de l’enjeu énergétique, ce projet répond à une problématique vitale : la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. La station de pompage de Mandorové, située à 32 kilomètres de la ville, dépend entièrement de l’électricité produite par la centrale thermique.

Toute défaillance du système électrique se traduit immédiatement par des perturbations dans la distribution d’eau, exposant les populations à des pénuries récurrentes. La modernisation en cours vise ainsi à rompre ce cercle de vulnérabilité, en garantissant une alimentation énergétique stable et continue. Dans cette perspective, la fiabilité du réseau devient un enjeu de santé publique autant qu’un impératif économique, notamment pour les industries installées dans la région.

Vers une sécurité énergétique aux standards internationaux

Prévue pour juin 2026, la finalisation de ce projet devrait permettre à Port-Gentil de disposer d’une infrastructure énergétique conforme aux standards internationaux. Une évolution majeure dans une province où les coupures d’électricité ont longtemps freiné l’activité économique et dégradé les conditions de vie. Ce chantier traduit également une volonté des autorités de renforcer la résilience des infrastructures stratégiques, dans un contexte où la continuité des services publics devient un indicateur clé de gouvernance.

À terme, cette modernisation pourrait constituer un tournant pour l’Ogooué-Maritime, en consolidant son attractivité pour les investisseurs et en améliorant durablement le quotidien des populations. Car au-delà des mégawatts installés, c’est bien la question de la fiabilité des services essentiels qui se joue.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 10h00min
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