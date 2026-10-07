Transport aérien : Libreville, future capitale de l’aviation africaine pour la 58ème Assemblée générale de l’AFRAA

Ecouter l'article

Du 22 au 24 novembre 2026, le Gabon deviendra le centre névralgique du ciel africain. En accueillant les principaux décideurs du secteur, la compagnie hôte FlyGabon entend promouvoir un modèle de développement axé sur la connectivité continentale plutôt que sur la pression fiscale.

La capitale gabonaise s’apprête à recevoir un événement majeur pour le transport aérien régional. L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) a confirmé la tenue de sa 58ᵉ Assemblée générale annuelle ainsi que de son sommet au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba. Organisée en partenariat avec FlyGabon et placée sous le haut patronage du gouvernement, cette rencontre internationale réunira des dirigeants de compagnies, des représentants d’États, des constructeurs, des bailleurs de fonds et des spécialistes de l’industrie.

Outre les travaux statutaires habituels, le programme prévoit des conférences, des tables rondes thématiques, un espace d’exposition technologique et des rencontres d’affaires destinées à favoriser de nouveaux partenariats commerciaux.

Une vitrine continentale pour FlyGabon

Pour le transporteur gabonais, ce rendez-vous concrétise un engagement institutionnel entamé une année plus tôt. Fin 2025, lors de la précédente édition, le directeur général de FlyGabon, Nyl Charles Moret-Mba, prenait la présidence de l’AFRAA pour un mandat d’un an, succédant ainsi au dirigeant de la compagnie TAAG Angola.

Cette échéance permet à FlyGabon d’occuper le devdevant de la scène continentale. C’est également l’opportunité d’aborder des défis partagés par l’ensemble des acteurs du secteur, notamment le financement des flottes, l’ouverture des marchés et la coopération inter-compagnies. Placée sous le thème « African Aviation 2030 : The Industry We Need to Build », cette édition invite l’industrie à définir sa feuille de route pour la fin de la décennie.

La connectivité face aux arbitrages fiscaux

En marge des échanges institutionnels, la compagnie hôte entend porter une vision claire, résumée par son message promotionnel : construire un grand ciel africain exige de multiplier les liaisons plutôt que d’alourdir la fiscalité. Cette prise de position prolonge un débat vif au Gabon, où les acteurs du secteur contestent régulièrement l’accumulation de nouvelles taxes.

Par le passé, les transporteurs et l’Association internationale du transport aérien (IATA) ont exprimé des réserves face à la hausse de plusieurs redevances locales, estimant que la multiplication des prélèvements nuit à l’attractivité des tarifs et freine la mobilité des passagers. Tout en abordant les grandes orientations prospectives de l’aviation africaine, la rencontre de Libreville mettra ainsi en lumière les conditions économiques nécessaires pour bâtir un réseau aérien véritablement accessible et performant.