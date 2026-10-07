Affaire des 1 700 milliards : le 7 c’est le 7

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Ce 7 octobre ouvre une nouvelle séquence dans le dossier des 1 700 milliards de Fcfa de débets et d’amendes pendant devant la Cour des comptes. L’ancien premier président, Alex Euv Moutsiangou, avait sommé quelque 600 débiteurs de l’Etat de s’acquitter de leurs dettes, sous peine de poursuites judiciaires. Son départ, décidé lors du Conseil supérieur de la magistrature du 16 septembre, intervient alors que cette affaire suscite des interrogations. L’échéance place désormais l’institution devant ses responsabilités.

Sur le plateau de Gabon 24, Alex Euv Moutsiangou avait détaillé le dossier, s’appuyant sur un rapport qu’il a exhumé. Le magistrat avait affirmé que plusieurs condamnations étaient définitives, insistant sur la nécessité de solder des affaires anciennes. Certaines remontent aux années 1980, illustrant la lenteur des procédures de recouvrement. La fin de l’ultimatum constitue donc un moment décisif pour déterminer si les injonctions seront suivies d’actions.

Un test pour la Cour des comptes

Désormais à la tête de la Cour des comptes, Pamphile Moussavou Ibouanga détient les clés de la suite à donner à ce dossier. Le remplacement d’Alex Euv Moutsiangou, en pleine relance de cette affaire, a diversement été accueilli. Certains y ont perçu une entrave politique au travail de la juridiction, tandis que d’autres attendent des actes pour clarifier la situation. La nouvelle direction doit poursuivre la procédure, préserver la crédibilité de l’institution et répondre aux exigences de recouvrement.

Depuis la publication des noms, plusieurs personnes concernées, ainsi que des proches de débiteurs décédés, sont montées au créneau pour contester certaines imputations ou s’en expliquer. Ces réactions montrent la sensibilité d’un dossier mêlant responsabilité individuelle, argent public et décisions judiciaires. Il faut dire que l’enjeu dépasse désormais la récupération des 1 700 milliards de Fcfa. La Cour des comptes joue une part de sa crédibilité. Sa capacité à appliquer les décisions, malgré les controverses et les pressions, sera observée comme un indicateur de l’indépendance et de l’efficacité de la justice financière.