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Libreville : les métiers de la voix au cœur d’une masterclass le 3 octobre

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 29 septembre 2026 à 19h53min
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Audrey Keita, fondatrice de l'École des Métiers de la Voix (EMV) et Directrice générale de Drey's Group © D.R.
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Libreville s’apprête à accueillir un événement inédit consacré aux opportunités professionnelles offertes par l’industrie de la voix. Inscrite dans le cadre de la tournée continentale EMV-Caravane Tours 2026, cette masterclass a pour ambition de mettre en lumière les métiers de l’audiovisuel, un secteur en pleine mutation en Afrique francophone.

Cette rencontre sera animée par Audrey Keita, figure emblématique de la scène médiatique panafricaine. Juriste d’affaires de formation et artiste voix off cumulant huit années d’expérience, elle est la fondatrice de l’École des Métiers de la Voix (EMV) et la Directrice générale de Drey’s Group depuis 2019. Elle est aussi la voix off de la chaîne des séries africaines A+. Femme de terrain, elle vient partager sa vision stratégique et ses secrets de production afin de démocratiser l’accès aux métiers de la parole. 

Une journée pour donner de la voix à son avenir 

middle ban bien plus que du sport

Articulée autour du thème évocateur « Faire de sa voix un métier : mythe ou réalités ? », la journée s’annonce particulièrement dense. En effet les activités seront scindés en deux parties. La première sera consacrée à une conférence thématique qui permettra aux participants de comprendre les rouages du marché et les exigences des industries créatives. La seconde quant à elle sera plus technique, avec un atelier immersif dédié à la découverte de la voix off publicitaire et du doublage d’animation. Cette approche concrète garantit aux talents locaux une véritable confrontation avec la réalité du studio.

​Au-delà de l’apprentissage technique, cette caravane porte une mission socio-économique forte. L’objectif de l’EMV est de lutter activement contre la mauvaise orientation professionnelle des jeunes et de favoriser leur insertion sur le marché de l’emploi. En offrant des débouchés concrets et en prônant l’application des droits voisins pour les acteurs, cette initiative vise à professionnaliser durablement le secteur. Libreville s’apprête ainsi à devenir, le temps d’une journée, le carrefour de l’excellence audiovisuelle, ouvrant la voie à une nouvelle génération de créateurs vocaux.  

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