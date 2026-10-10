Tourisme sportif : Le Gabon main dans la main avec PFL Africa !

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À l’invitation de la PFL Africa, le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, conduit une délégation gabonaise au Maroc, à l’occasion de la demi-finale de cette compétition sportive internationale. Une présence qui traduit la volonté du Gabon de faire du tourisme sportif un levier de diversification de son offre touristique et de son attractivité internationale.

La démarche s’inscrit dans la vision portée par les plus hautes autorités de la République, sous l’impulsion du Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à positionner le Gabon comme une destination capable d’accueillir des événements internationaux et de valoriser pleinement ses potentialités naturelles, culturelles et touristiques.

Le tourisme au service du sport, le Gabon y croit !

Dans cette perspective, le développement du tourisme sportif représente une opportunité de renforcer la visibilité du pays, d’attirer de nouveaux visiteurs et de stimuler les investissements dans les secteurs liés au tourisme. Il est tout de même judicieux de préciser que les grandes compétitions internationales dans le domaine du Sport représentent de véritables plateformes de promotion pour les destinations des pays ayant un patrimoine culturel à valoriser.

Elles réunissent des publics venus de divers horizons, mobilisent les médias et favorisent les rencontres entre investisseurs, partenaires économiques et professionnels de différents secteurs. Autant d’opportunités que le Gabon entend saisir pour consolider sa notoriété et diversifier les expériences proposées aux visiteurs. Dans cette dynamique, mes possibilités de collaboration avec la PFL Africa semblent évidentes.

Notamment autour de l’organisation de futurs événements sportifs au Gabon. L’objectif est d’identifier des partenariats susceptibles de générer des flux de visiteurs, de renforcer l’activité hôtelière et la restauration, de stimuler les transports et les loisirs, tout en créant des retombées économiques au bénéfice des opérateurs et des communautés locales. Aussi, cette démarche ouvre des perspectives pour le développement du tourisme d’affaires.

Se mettre en branle pour une économie variée et dynamique

La dynamique impulsée par la délégation gabonaise à Casablanca intègre le soutien à la mise en réseau des acteurs du sport, du tourisme et de l’événementiel. Pour le Ministère du Tourisme Durable et de l’Artisanat, cette présence en terre chérifienne répond ainsi à une démarche de prospection et de positionnement stratégique. Pour le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa il s’agit de s’inspirer des expériences existantes, d’échanger avec les acteurs du secteur.

Mais aussi d’identifier des mécanismes de coopération adaptés aux ambitions touristiques du Gabon. Casablanca est ainsi une étape dans la recherche de nouvelles opportunités de partenariat avec la PFL Africa, avec une ambition claire : faire du sport un vecteur supplémentaire de rayonnement du Gabon, d’attractivité touristique et de création de valeur pour l’économie nationale.