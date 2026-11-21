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Trois ressortissants camerounais ont recouvré leur liberté, le lundi 16 novembre 2026, à la Prison centrale de Libreville. Ces derniers ont passé 5 ans et 7 mois en détention préventive et n’ont recouvré leur liberté invraisemblablement que trois mois après un arrêt de non-lieu, a révélé SOS Prisonniers Gabon.

Arrêtés à Makokou pour une présumée exploitation illégale d’or, les 5 sujets de nationalité camerounaise avaient été placés sous mandat de dépôt le 14 avril 2021. Mais la léthargie administrative de la justice a engendré que sur les 5 compatriotes incarcérés, l’un a été jugé pour défaut de carte de séjour, un autre est mort en détention le 5 janvier 2023.

Détention préventive ou punitive sans fondement ?

Le 14 août 2026, la première Chambre d’accusation spécialisée a rendu un non-lieu. Autrement dit, elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes pour renvoyer les intéressés devant une juridiction de jugement. Puisqu’aucune preuve n’a été établie. Les 5 camerounais n’avaient pas été interpellés en possession d’or. Le coup de main de l’ONG SOS Prisonniers a permis à Maître Moubembe de s’y mêler pour réparer cette injustice apparente.

Pourtant, ils sont restés derrière les barreaux durant 5 années. Le Parquet général a avancé que l’arrêt ne mentionnait pas expressément la « mainlevée du mandat de dépôt ». C’est-à-dire l’annulation formelle de l’ordre d’incarcération. Les saisines du Procureur général par intérim, du Premier Président de la Cour d’appel puis du ministre de la Justice, le 24 septembre, sont restées sans effet.

Une justice trop lente pour ordonner les jugements ?

Il aura fallu une nouvelle saisine du Procureur général, le 3 novembre 2026 pour enfin acter leur libération. Sapristi !Or l’article 195, alinéa 2, du Code de procédure pénale est limpide sur la question. En cas de non-lieu, l’inculpé préventivement détenu est mis en liberté, sauf autre cause de détention.Ce maintien en détention interroge donc étant donné qu’il a été démontré un abus.

La détention préventive, mesure exceptionnelle, ne saurait devenir la règle. Les autorités judiciaires sont donc appelées à faire la lumière sur ces trois mois, à établir les responsabilités et à garantir l’exécution immédiate des décisions de libération. Elles doivent aussi permettre aux bénéficiaires de non-lieu d’obtenir réparation du préjudice subi. Car une justice qui libère sur le papier, sans le faire dans les faits, laisse des vies brisées.