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Rapprocher les soins spécialisés des populations, notamment dans les zones éloignées de Libreville, constitue l’un des enjeux de l’équité sanitaire au Gabon. Dans cette dynamique, le ministère de la Santé met en œuvre une opération de redéploiement temporaire de médecins spécialistes dans sept provinces du pays, du 23 au 28 novembre 2026. L’initiative vise ainsi à permettre aux patients de bénéficier, au sein des structures hospitalières de l’intérieur du pays, de consultations assurées par des praticiens dans différentes spécialités.

Concrètement, les médecins sont accueillis dans plusieurs établissements de référence. Au Haut-Ogooué, le CHU Amissa Bongo reçoit un dermatologue, tandis qu’un ophtalmologue intervient au CHR de Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué. La Nyanga bénéficie de la présence d’un pédiatre au CHR de Tchibanga et l’Ogooué-Ivindo d’un ophtalmologue au CHR de Makokou. De son côté, l’Ogooué-Lolo accueille un cardiologue au CHR de Koulamoutou, alors qu’un urologue est déployé au CHR de Port-Gentil, dans l’Ogooué-Maritime. Enfin, le Woleu-Ntem reçoit un endocrinologue au CHR d’Oyem. Les populations concernées sont ainsi invitées à se rapprocher des établissements indiqués pour accéder à ces consultations spécialisées.

Une présence médicale à consolider dans la durée

Au-delà de cette opération ponctuelle, le redéploiement met en lumière l’importance d’une présence régulière de spécialistes dans les structures sanitaires provinciales. En effet, rapprocher les compétences médicales des populations permet de faciliter l’accès au diagnostic et à la prise en charge, tout en limitant certains déplacements vers la capitale. Toutefois, pour inscrire cette dynamique dans la durée, le renforcement progressif des personnels soignants apparaît également essentiel. La consolidation des équipes médicales et paramédicales dans les établissements de l’hinterland contribuerait à assurer une continuité des soins et à répondre plus durablement aux besoins des populations.

Cette initiative constitue donc un pas supplémentaire vers une meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire national. Elle traduit également la volonté de faire de l’équité territoriale un levier de santé publique, en rapprochant les compétences des patients qui en ont besoin. Si les consultations prévues jusqu’au 28 novembre offrent une réponse immédiate à certaines demandes, leur prolongement par des effectifs suffisamment étoffés dans les structures provinciales permettrait de consolider les acquis. À terme, l’objectif reste de garantir à chaque patient, où qu’il réside au Gabon, un accès plus proche, régulier et équitable aux soins spécialisés.