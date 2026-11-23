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La 58e Assemblée générale annuelle de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) s’est ouverte, lundi 23 novembre 2026, au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba de Libreville. Organisée par la compagnie nationale Fly Gabon, la rencontre a réuni décideurs et partenaires autour du modèle à construire pour le secteur aérien du continent.

Placée sous le thème « African Aviation 2030 and Beyond : The Industry We Need to Build », la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre d’État, ministre des Transports, de la Marine marchande, chargé de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Plusieurs responsables de l’aviation ont posé les jalons de la vision durable d’un secteur aérien sérieux de prendre son envol.

Fly Gabon veut des accords concrets

Président de l’AFRAA et Directeur général de Fly Gabon, Nyll Moret-Mba a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. Ce dernier a remercié le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, sous le haut patronage duquel l’événement s’est tenu. Non sans avoir reconnu que l’industrie reste confrontée à des défis structurels. Au nombre desquels une connectivité insuffisante, des coûts d’exploitation élevés, des difficultés d’accès au financement.

À cela s’ajoute un environnement réglementaire parfois contraignant. Aussi, pour construire l’industrie de 2030, Nyll Moret-Mba a identifié 3 problèmes à solutionner de manière collégiale. Il s’agira du coût, de la coopération et du capital humain. « Nous ne demandons pas de faveurs », a-t-il d’ores et déjà précisé. Le président de l’AFRAA exige des conditions pour investir davantage et baisser les prix des billets d’avion sur le continent africain.

Cela passera par le partage de codes, la mutualisation de la maintenance et la formation commune, et la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain (MUTAA). Il a aussi présenté les ambitions de Fly Gabon relier Libreville à Port-Gentil, Franceville, Oyem, Tchibanga et Makokou, puis à Douala, Brazzaville, Kinshasa, Dakar, Abidjan, Lagos et Johannesburg. « Repartons avec des accords signés, des partenariats lancés, des lignes ouvertes », a-t-il lancé.

Une croissance sans rentabilité

Le Secrétaire général de l’AFRAA, Abderahmane Berthé, a décrit un secteur au contraste saisissant. Selon les perspectives de l’IATA publiées en juin 2026, l’Afrique devrait enregistrer la plus forte croissance de la demande de passagers au monde, autour de 10 %. Mais le bénéfice net cumulé des compagnies africaines s’est limité à environ 100 millions de dollars, soit une marge de 0,2 %, ou 40 cents par passager.

Le conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix du carburant ont aggravé la situation. « Le trafic progresse, mais la valeur ne suit pas », a-t-il résumé. Le dirigeant a proposé cinq mots pour l’industrie à bâtir : connectée, compétitive, coopérative, financée, durable et numérique. Abderahmane Berthé a rappelé que le projet d’espace aérien à route libre (FUA), piloté par l’AFRAA, est achevé en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Son extension à l’Afrique de l’Est et à l’Afrique australe vise une mise en service dès le 21 janvier 2027. 8 compagnies membres ont par ailleurs travaillé à un cadre de coopération, qui sera présenté aux instances de l’association. Le Secrétaire général a également soumis à l’assemblée des résolutions sur le financement de l’aviation africaine et sur l’environnement. S’en est suivie l’adresse bienveillante du directeur général de The International Air Cargo Association (TIACA), Mammen Tharakan.

L’Asecna plaide pour un partenariat avec les compagnies

En outre, le Directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) , Prosper Zo’o Minto’o, a félicité Fly Gabon pour sa gestion d à la présidence de l’Association des compagnies aériennes africaines, qui succède à TAAG Angola. Il a rattaché les travaux de Libreville à la 7e Conférence mondiale de l’OACI sur le transport aérien, tenue la semaine dernière à Montréal, et aux engagements de Lomé pris en juin.

Pour lui, 5 orientations 1 notamment transformer les engagements en investissements, faire du MUTAA le socle d’une intégration aéronautique réelle, moderniser les espaces aériens et accélérer la transformation numérique, bâtir un partenariat économique entre compagnies et prestataires de navigation aérienne, et investir dans le capital humain, sont des impératifs. Il a cité les compétences à développer en gestion du trafic, systèmes satellitaires, intelligence artificielle et cybersécurité. L’objectif visé est de réduire les inefficacités du système plutôt que de déplacer les coûts d’un acteur à l’autre.

Dans la même veine, les partenaires de l’AFRAA à savoir Boeing, Theo Wensink, responsable du marketing aérien pour la région MEA et Joep Ellers, directeur du marketing aérien pour l’Afrique d’Airbus ont scruté l’avenir du secteur aérien africain. Une table ronde animée par des experts du domaine a porté sur « De la croissance au passage à l’échelle : les priorités des dirigeants pour l’aviation africaine » Dans un tout autre format, la première session des panels a tourné sur « L’agilité dès la conception : concrétiser la promesse de la distribution moderne pour les compagnies aériennes africaines ». À noter que les travaux se poursuivent prendront fin le mardi 24 novembre 2026.