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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, ce lundi 23 novembre 2026, qu’il rendra sa décision sur la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, le mardi 24 novembre 2026, dans l’après-midi. L’information a été rendue publique par voie de communiqué, depuis son siège de Lausanne.

Les juges de l’instance suprême du sport mondial statueront sur l’appel introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération marocaine. Les deux nations sont désormais fixées sur le calendrier. Le verdict est très attendu, car il doit mettre un terme à un feuilleton juridique qui a duré des mois.

Sénégal et Maroc dans l’expectative !

Pour rappel, la finale s’est disputée le 18 janvier 2026 à Rabat. Sur la pelouse, le Sénégal s’est imposé (1-0) après prolongation. Mais la CAF a ensuite déclaré les Lions de la Teranga forfait et a attribué la victoire au Maroc, sur tapis vert, sur le score de 3-0. Une décision que la FSF a contestée devant le TAS en mars dernier.

Le recours a été examiné le 8 octobre. Le 19 octobre, le TAS avait indiqué que sa décision serait rendue à la fin du mois de novembre. Le calendrier est désormais précis : ce sera mardi. Dix mois après la finale, l’enjeu est de taille : le titre de champion d’Afrique 2025.

Le TAS peut confirmer la décision de la CAF ou l’annuler, et rendre ainsi la couronne au Sénégal. Au Gabon comme ailleurs sur le continent, les passionnés de football attendent d’être fixés sur le sort d’un trophée qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Réponse ce mardi, dans l’après-midi.