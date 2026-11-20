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Alors que les négociations de la COP31 se poursuivent à Antalya, en Turquie, le Réseau des organisations de la société civile pour l’économie verte en Afrique centrale (ROSECVAC), conduit par Nicaise Moulombi, appelle à une meilleure prise en compte des intérêts du Gabon et des pays africains dans le projet de décision climatique. Dans une contribution transmise le 20 novembre 2026 aux responsables de la délégation gabonaise, l’organisation plaide pour des financements accessibles, une reconnaissance des efforts de conservation forestière et des mécanismes adaptés aux besoins des économies africaines.

La participation du Gabon à la 31e Conférence des parties sur les changements climatiques ne se limite pas aux déclarations diplomatiques. Elle soulève également la question des bénéfices concrets que le pays pourrait tirer des engagements internationaux en matière de financement climatique. C’est dans cette perspective que Nicaise Moulombi a transmis les observations du ROSECVAC sur le projet de décision de la présidence de la COP31, dans sa version non éditée du 19 novembre 2026. Une analyse qui identifie plusieurs avancées potentielles, mais également des insuffisances susceptibles de limiter les retombées pour les pays africains.

Le Gabon réclame une meilleure reconnaissance de ses forêts

Parmi les principales préoccupations soulevées figure la reconnaissance des efforts de conservation forestière. Le projet de décision encourage la protection des écosystèmes, la gestion durable des forêts et la lutte contre la déforestation à l’horizon 2030. Des orientations favorables aux pays du bassin du Congo, dont le Gabon, qui disposent d’importantes superficies forestières et contribuent à la préservation des équilibres climatiques mondiaux.

Toutefois, le ROSECVAC relève une insuffisance majeure : le texte ne prévoit aucun mécanisme spécifique permettant de rémunérer les États qui maintiennent un couvert forestier élevé et de faibles niveaux de déforestation. Pour Nicaise Moulombi, cette situation justifie une position africaine plus exigeante. Les efforts de conservation doivent pouvoir donner lieu à des financements identifiables, notamment pour soutenir les communautés locales et les activités économiques compatibles avec la préservation des écosystèmes.

Des promesses financières encore insuffisamment garanties

La question du financement de l’adaptation constitue un autre point central de cette contribution. Le projet de décision réaffirme l’objectif d’au moins tripler les financements consacrés à l’adaptation d’ici 2035. Il évoque également une feuille de route Antalya–Addis-Abeba et souligne l’importance des financements publics, des dons et des ressources accordées à des conditions particulièrement favorables.

Mais pour le ROSECVAC, ces orientations restent insuffisantes tant que les montants effectivement disponibles, les références de calcul et les calendriers de décaissement ne sont pas clairement définis. L’organisation estime nécessaire de privilégier les dons afin d’éviter que les investissements climatiques ne contribuent à alourdir davantage l’endettement des pays africains. Elle plaide également pour une prise en compte de la vulnérabilité réelle des États, au-delà des catégories habituellement privilégiées dans l’attribution des financements internationaux.

Pertes et préjudices : un écart préoccupant entre besoins et ressources

Les observations transmises par Nicaise Moulombi mettent également en évidence les limites du financement des pertes et préjudices climatiques. Selon les chiffres repris dans le projet de décision, les demandes atteindraient environ 2,8 milliards de dollars, contre des allocations d’environ 342 millions de dollars. Un écart considérable qui illustre les difficultés rencontrées par les pays vulnérables pour obtenir les ressources nécessaires à la réparation des dommages liés aux phénomènes climatiques.

Pour le Gabon, l’enjeu consiste notamment à mieux documenter les conséquences des changements climatiques sur les populations, les infrastructures et les écosystèmes. Le ROSECVAC appelle à des contributions supplémentaires et à des procédures d’accès simplifiées. L’organisation précise néanmoins que le projet de décision ne crée aucun droit explicite à des réparations climatiques fondées sur la responsabilité historique des pays industrialisés.

Une transition énergétique adaptée aux réalités africaines

Sur le volet énergétique, le ROSECVAC défend une transition tenant compte des besoins d’industrialisation et d’accès à l’électricité des pays africains. Le projet de décision soutient notamment le développement des réseaux électriques, des énergies renouvelables et des solutions de cuisson propre. Il fixe également un objectif mondial de 35 % d’électricité dans la consommation finale d’énergie d’ici 2035, sans imposer cette proportion individuellement à chaque État.

Pour le Gabon, cette orientation doit s’accompagner de moyens financiers permettant de développer les infrastructures énergétiques et de soutenir la diversification économique. L’organisation relève également les possibilités de coopération dans le secteur pétrolier et gazier, notamment concernant les émissions de méthane. Elle souligne toutefois l’absence de formulation explicite sur la sortie progressive des combustibles fossiles, alors que les technologies de captage du carbone occupent une place importante dans le projet.

Transformer les engagements diplomatiques en résultats mesurables

Au-delà des financements, le ROSECVAC appelle à renforcer l’accès direct des institutions africaines aux fonds climatiques, à simplifier les procédures administratives et à soutenir la préparation des projets. Il identifie également des perspectives pour le Gabon dans la protection du littoral, la préservation des mangroves, l’économie bleue et les marchés carbone, tout en rappelant qu’aucune de ces dispositions ne garantit automatiquement des ressources financières.

Dans son message adressé aux responsables de la délégation gabonaise, Nicaise Moulombi a par ailleurs salué la mobilisation des autorités nationales et l’organisation du pavillon Gabon à Antalya. Il a estimé que cette participation contribuait au repositionnement du pays dans la diplomatie climatique internationale, avant d’appeler à poursuivre cette dynamique vers la COP32. Reste toutefois une question essentielle : au-delà de la visibilité diplomatique retrouvée, le Gabon parviendra-t-il à obtenir des mécanismes financiers capables de rémunérer ses efforts de conservation et de soutenir concrètement son développement ? C’est sur cette capacité à transformer les engagements internationaux en ressources effectives que se jouera une part importante de la crédibilité des négociations climatiques.