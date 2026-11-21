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À la faveur d’une déclaration faite sur Gabon Télévisions le vendredi 20 novembre 2026, le ministère du Travail a annoncé le gel des agréments et le lancement d’inspections contre les dérives des agences de mise à disposition de personnel. Une réaction forte suite à la prolifération jugée incontrôlée de ces entreprises qui ont fini par dénaturer l’objet de ce mécanisme.

Face à une multiplication jugée incontrôlée des sociétés de mise à disposition de personnel, le gouvernement gabonais a choisi la fermeté. Le ministre du Travail, du Plein emploi et du Dialogue social, Adrien Nguema Mba, l’exécutif a dénoncé un détournement durable d’un outil initialement pensé pour des besoins temporaires. Selon le membre du gouvernement, ces structures servent désormais de gestion permanente des carrières.

Coup de sifflet contre l’arbitraire, l’État aux commandes !

Ce glissement entretenu par les acteurs dudit secteur tend à fragiliser l’emploi local. Tout autant qu’il pénalise les jeunes diplômés et nourrit l’évasion des cotisations vers la CNSS et la CNAMGS. Ce qui d’emblée porte atteinte à la dignité des travailleurs. Sous l’impulsion du président de la République, chef de l’État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement a donc sorti l’artillerie lourde.

Première décision, la suspension provisoire de la délivrance de nouveaux agréments techniques ainsi que du renouvellement des autorisations expirées sur l’ensemble du territoire national. L’exécutif ordonne également le déploiement rapide d’une mission conjointe d’inspection interministérielle réunissant le Travail, les Hydrocarbures et les Affaires sociales. Cette équipe accordera une attention particulière à Port-Gentil, pôle industriel clé du pays.

L’objectif est de conduire des audits documentaires stricts et des contrôles de conformité sur site. Mais si les paroles sont belles, l’application sur le terrain pourrait se heurter à la vérité. Après cette sortie qui s’applaudit à bien des égards, il va de soi que les partenaires sociaux et les opérateurs économiques attendent des contrôles effectifs sur le terrain. Et ce, afin d’assainir durablement le marché national de l’emploi et de restaurer la force de la loi.