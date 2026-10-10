CAF : plus de CAN tous les 4 ans, rétropédalage à 2 ans ?

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La Confédération africaine de football (CAF) serait en phase d’opérer un demi-tour complet. Selon The Guardian, l’instance devrait renoncer à organiser la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les 4 ans et rétablir un rendez-vous biennal. Un vote était attendu le vendredi 9 octobre 2026 lors de la réunion de son comité exécutif, au Cap-Vert.

Le président Patrice Motsepe a lui-même validé l’hypothèse devant l’assemblée de la CAF. « Nous étudions la possibilité de revenir à une CAN tous les deux ans. Cette question est actuellement à l’examen », a-t-il déclaré. Le ton tranche avec celui des annonces précédentes, quand le passage au cycle quadriennal était présenté comme une évolution majeure du calendrier international.

CAN tous les 4 ans, un projet mort-né ?

Pourquoi l’instance faîtière du football sur le continent noir opère ce revirement ? Parce que la réforme a provoqué une véritable levée de boucliers sur le continent. La CAN occupe une place centrale dans le calendrier et dans la culture du football africain. De nombreux observateurs ont dénoncé une décision qui fragilise la visibilité des sélections.

À cela s’ajoutent la réduction des revenus de la compétition et la privation des supporters de leur grand rendez-vous continental. Ces critiques ont visiblement porté. Après des semaines de polémique, la CAF semble prête à revoir sa copie et à rassurer fédérations, joueurs et public. Le comité exécutif doit trancher dans les prochaines heures.

Un retour à deux ans suppose de redéfinir les dates, les cycles de qualification et la cohabitation avec les autres compétitions internationales. Sur ces points, aucun détail n’a filtré pour l’instant. Si le vote confirme la tendance, la CAF mettra fin à un feuilleton qui aura agité le football africain. Pour les sélections comme le Gabon, la fréquence de l’épreuve conditionne chaque campagne de qualification. Nous y reviendrons !