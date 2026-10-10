A La UneDerniers articlesSport

CAF : plus de CAN tous les 4 ans, rétropédalage à 2 ans ?

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 10 octobre 2026 à 12h46min
1 797 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
De Gauche à Droite, Gianni Infantino et Motsepe © D.R.
Ecouter l'article

La Confédération africaine de football (CAF) serait en phase d’opérer un demi-tour complet. Selon The Guardian, l’instance devrait renoncer à organiser la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les 4 ans et rétablir un rendez-vous biennal. Un vote était attendu le vendredi 9 octobre 2026 lors de la réunion de son comité exécutif, au Cap-Vert.

Le président Patrice Motsepe a lui-même validé l’hypothèse devant l’assemblée de la CAF. « Nous étudions la possibilité de revenir à une CAN tous les deux ans. Cette question est actuellement à l’examen », a-t-il déclaré. Le ton tranche avec celui des annonces précédentes, quand le passage au cycle quadriennal était présenté comme une évolution majeure du calendrier international.

CAN tous les 4 ans, un projet mort-né ?

Pourquoi l’instance faîtière du football sur le continent noir opère ce revirement ? Parce que la réforme a provoqué une véritable levée de boucliers sur le continent. La CAN occupe une place centrale dans le calendrier et dans la culture du football africain. De nombreux observateurs ont dénoncé une décision qui fragilise la visibilité des sélections.

Canal_octobre

À cela s’ajoutent la réduction des revenus de la compétition et la privation des supporters de leur grand rendez-vous continental. Ces critiques ont visiblement porté. Après des semaines de polémique, la CAF semble prête à revoir sa copie et à rassurer fédérations, joueurs et public. Le comité exécutif doit trancher dans les prochaines heures.

Un retour à deux ans suppose de redéfinir les dates, les cycles de qualification et la cohabitation avec les autres compétitions internationales. Sur ces points, aucun détail n’a filtré pour l’instant. Si le vote confirme la tendance, la CAF mettra fin à un feuilleton qui aura agité le football africain. Pour les sélections comme le Gabon, la fréquence de l’épreuve conditionne chaque campagne de qualification. Nous y reviendrons !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 10 octobre 2026 à 12h46min
1 797 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

BGFIBank : lancement de la seconde phase de l’ouverture de capital pour lever plus de 80 milliards FCFA

10 octobre 2026 à 16h00min

Vie chère et parafiscalité : les syndicats du commerce appellent à une harmonisation des règles 

10 octobre 2026 à 15h56min

Gabon : avec seulement 87 lits, le Centre national de santé mentale est saturé

10 octobre 2026 à 15h19min

Gabon : la subvention des carburants est passée de 15 à 30 milliards de FCFA par mois

10 octobre 2026 à 15h13min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page