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Subvention aux carburants : le gouvernement reconnaît un manque à gagner pour la santé et l’éducation

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 octobre 2026 à 12h33min
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La crise des carburants que rencontre le Gabon depuis quelques jours s’est invitée à la table du Conseil des ministres de ce 8 octobre 2026. Si le gouvernement l’a replacée dans le contexte de la crise qui prévaut dans le Détroit d’Ormuz, il a toutefois reconnu les vulnérabilités du pays liées au sous-investissement. C’est pourquoi, le président de la République a exigé qu’une feuille de route lui soit présentée lors du prochain conseil afin de régler de manière durable la question de la sécurisation de nos approvisionnements.

Mais au-delà de cet aspect, le Conseil des ministres a évoqué le coût financier lié au soutien aux produits pétroliers. Selon le gouvernement, la charge pour l’Etat de la subvention aux carburants était comprise entre 7 et 9 milliards de Fcfa par mois avant la guerre en Ukraine et a atteint les 15 milliards au cours de cette crise. La crise au Moyen-Orient a porté l’effort à 30 milliards de Fcfa rien que pour le seul mois de septembre 2026. 

Un changement de doctrine 

Un effort budgétaire qui met à rude épreuve les finances publiques d’autant plus que son efficacité est remise en cause par la Banque mondiale qui, dans sa dernière Revue des finances publiques du Gabon souligne que ces subventions profitent principalement aux ménages les plus aisés alors qu’elles ont consommé jusqu’à 1% du PIB en 2024, soit autant que le budget alloué à la santé. Une réalité que le gouvernement a d’ailleurs reconnu.

Selon le gouvernement, ce mécanisme « prive l’État de ressources qui pourraient renforcer ses capacités d’investissement dans la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté ». Un aveu qui appelle désormais à des ajustements. Le chef de l’Etat a ainsi instruit le gouvernement d’engager « une réflexion profonde sur les mécanismes visant à alléger, voire de supprimer à terme, la charge que fait peser sur l’État le mécanisme de stabilisation des prix à la pompe », précise le communiqué.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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