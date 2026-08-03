Patrimoine : Pablo Picasso était fasciné par le masque blanc Gabonais !

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À la fin du XIXe siècle, une révolution esthétique silencieuse s’amorce dans les ateliers de l’avant-garde parisienne. Captivé par la puissance plastique des arts extra-occidentaux, Pablo Picasso serait tombé sous le charme mystique d’une pièce d’exception. Il s’agit d’un masque blanc originaire du sud du Gabon.

Comme le soulignait sa compagne Fernande Olivier, le maître espagnol vouait une fascination quasi obsessionnelle à ce visage immaculé en kaolin dont la douceur sépulcrale contrastait avec l’ébène des coiffures élaborées. Longtemps entourées d’une aura d’exotisme, jusqu’à susciter des comparaisons erronées avec le théâtre Nô japonais , ces œuvres s’avèrent être les joyaux de la statuaire ancestrale d’Afrique centrale.

Picasso sous le charme d’une splendeur gabonaise !

Collectés dès 1864 par Paul Belloni Du Chaillu, puis par Robert Bruce Walker dès 1875 pour le Pitt Rivers Museum, ces artefacts incarnent la quintessence rituelle des sociétés secrètes. Au Gabon, ils sont rattachés à l’Okukwé ou le Mwiri. Échassiers masqués et cérémonies funéraires, ce théâtre sacré utilisait le masque blanc comme un réceptacle éphémère, le double cosmique d’un esprit féminin revenu du royaume des morts.

Malgré les campagnes d’évangélisation coloniales et leurs purges culturelles, les rares pièces sauvées ont fini par redéfinir la modernité occidentale. La figuration naturaliste et l’abstraction géométrique ont failli étioler la métamorphose des formes opérée par les maîtres sculpteurs bapunu et galoa. Offrant ainsi à l’art moderne son plus puissant catalyseur spiritualiste notamment un pont esthétique entre les cérémonies de l’Ogooué et le pinceau du génie espagnol, gravé à jamais dans l’histoire de l’art mondial.