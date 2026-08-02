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Bac 2026 : le plus jeune lauréat a 12 ans !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 2 août 2026 à 11h02min
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Photo de famille de Camélia Ntoutoume-Leclercq avec les 10 plus jeunes bacheliers de 2026 © D.R.
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Le mérite n’attend pas le nombre des années, et la session 2026 du baccalauréat a permis d’en offrir une illustration retentissante. En effet, le Samedi 1ᵉʳ août 2026, au sein du centre d’examen du Collège d’enseignement secondaire (CES) Nelson Mandela, le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclerq, a présidé une cérémonie empreinte d’émotion afin d’honorer les dix plus jeunes bacheliers du pays.

C’est une initiative louable puisqu’elle vise à saluer la maturité précoce des esprits brillants qui incarnent l’avenir du Gabon.Tous admis dès le premier tour, ces élèves d’exception ont su dompter les exigences des épreuves d’État avec des moyennes remarquables. Ces dernières oscillent entre 10,08 et 12/20. Pour marquer cette réussite de reconnaissance, le membre du gouvernement a remis à chacun des parchemins de félicitations ainsi que des tablettes numériques.

Camélia Ntoutoume-Leclercq pour l’excellence scolaire 

Par ce geste républicain, le gouvernement gabonais via son ministre de l’éducation nationale, rappelle que l’éducation est un pilier du développement. Au sommet de cette promotion d’élite figure le jeune Yann-Brandon Sima-Mayombo, véritable prodige qui décroche son baccalauréat à seulement 12 ans avec une moyenne de 10,80/20. Il est talonné par d’autres talents d’exception à l’instar de Nehemie Ismael Pipouet, 13 ans, 11,50/20 et Moise Koumba Ngoubili Medene, 13 ans et 10,68/20.

Le plus jeune bachelier avec Camélia Ntoutoume-Leclercq © D.R.

La liste des lauréats précoces s’enrichit de figures tout aussi inspirantes à l’instar de Casimira Excelle Moughoumbi Zoulou, 14 ans et une moyenne de 11,96/20, Darus Djabone-Zolome, 14 ans et 11,56/20, Kyweenyh Jemuel Ningo Minko, 14 ans, et 11,32/20, Aimery Laurian Christophe Bie Ndong, 14 ans et 11,16/20 et Gloria Okomo Angoue, 14 ans et 10,08/20. La brillante Orange Patriciane Kogou Nguema (15 ans), majorette du groupe avec 12/20, et Blyss Divine Christiana Moughoubou Ngoulou (15 ans, 10,71/20) viennent parfaire ce palmarès prestigieux.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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