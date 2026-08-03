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Afrobasket U-18 : le Gabon dans le groupe B avec l’ogre Malien !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 3 août 2026 à 17h02min
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Une vue de l'équipe de basket U18 du Gabon à Malabo © D.R.
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Le tirage au sort de l’Afrobasket U-18 masculin a livré son verdict pour le tournoi continental qui se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 5 au 16 août 2026. Logé dans la poule B, les Panthéreaux du Gabon devront en découdre successivement avec le Maroc, Madagascar et surtout le Mali. Le tenant en titre semble parti pour conserver son trône mais attention aux jeunes félins.

Tenants du titre après leur triomphe lors de la précédente édition, les Aiglons du Mali débarquent en Côte d’Ivoire avec le statut de grand favori. Habituée aux sommets africains, la sélection malienne représente le plus grand obstacle de la poule B. Mais si le pedigree des Aiglons impose le respect, les Panthéreaux du Gabon n’abordent pas ce rendez-vous en victimes expiatoires.

Faire fi du statut, miser sur ses atouts 

En effet, la jeune garde gabonaise s’avance armée de certitudes et de garanties tactiques. Lors des récents éliminatoires disputés à Malabo, les joueurs de Bertrand Ondo Zogo ont signé une campagne très réussie. Dominants dans le jeu, solides défensivement et matures dans la gestion des temps forts, les Gabonais y ont enchaîné les prestations mémorables notamment face à la Guinée équatoriale et la République centrafricaine.

Cet exercice équato-guinéen a servi de tremplin pour ce groupe en pleine montée en puissance. Disons-le, l’expérience emmagasinée à Malabo constitue désormais un acquis précieux pour aborder la compétition avec sérénité et ambition. Loin de se contenter d’un rôle d’outsider, le Gabon possède les armes collectives pour rivaliser avec les cadors. Il faudra perturber la hiérarchie et viser bien plus que la première place de ce groupe B. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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