Elim/CAN 2027 : le Gabon face au Maroc le 23 septembre !

Ecouter l'article

À la suite du réaménagement du calendrier international par la Confédération africaine de football (CAF), le parcours de qualification pour la CAN 2027 est désormais tracé. Les 6 journées éliminatoires s’étaleront entre septembre 2026 et mars 2027. Pour les Panthères du Gabon, l’entrée en matière passera par une explication au sommet face au Maroc,cador incontesté du continent, le mercredi 23 septembre prochain.

Cette entame de campagne en terre marocaine servira de véritable test grandeur nature pour les hommes du sélectionneur gabonais. Quatre jours plus tard, le 27 septembre, le Gabon accueillera le Niger pour la 2e journée avec l’ambition de faire le plein de points à domicile. La deuxième fenêtre internationale s’ouvrira en novembre 2026 avec une double confrontation charnière face au Lesotho.

Les Panthères du Gabon appelées à faire face à sa terreur

Les Panthères du Gabon recevront ensuite lors de la 3e journée le 11 novembre, avant d’effectuer le voyage retour le 15 novembre pour le compte de la 4e journée. Cette explication aller-retour s’avèrera cruciale dans la course à la qualification. Le dénouement de cette phase de poules se jouera au printemps 2027. Le 24 mars, le Gabon retrouvera les Lions de l’Atlas à domicile pour le choc retour de la 5e journée.Le clos du spectacle est prévu le 28 mars 2027 sur le terrain du Niger.

Le calendrier officiel du Gabon lors de ses éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations 2027 est établi ainsi qu’il suit. 1ère journée (23 septembre 2026) : Maroc vs Gabon. 2e journée (27 septembre 2026) : Gabon vs Niger. 3e journée (11 novembre 2026) : Gabon vs Lesotho. 4e journée (15 novembre 2026) : Lesotho vs Gabon.5e journée (24 mars 2027) : Gabon vs Maroc et 6e journée (28 mars 2027) : Niger vs Gabon. Les joueurs de Sébastien Migné viseront une qualification directe.