Gabon : « la présence d’esprit », réalité ou mythe dans le football gabonais ?

Ecouter l'article

Derrière la vitrine du ballon rond gabonais se terrerait, selon des sources concordantes, un rituel sordide mais qui a longuement fait son chemin. L’expression « avoir la présence d’esprit », détournée de son sens tactique, désignerait en réalité un droit de passage pédocriminel institutionnalisé pour accéder aux sélections nationales et aux circuits de promotion. Cependant, d’aucuns estiment qu’il pourrait s’agir d’une mythologie des vestiaires et non d’un système de coercition bien réel.

Nous sommes le 7 mai 2022, Pierre Alain Mounguengui est mis en examen dans un scandale sexuel et placé sous mandat de dépôt à la Prison centrale de Libreville. L’infraction judiciaire résulte des révélations d’investigation, portées par le journaliste Romain Molina et relayées par The Guardian. Dans les arcanes du football national, la question en apparence anodyne « As-tu la présence d’esprit ? » agirait comme un code d’accès scélérat.

La présence d’esprit, le mot de passe pour rêver d’être pro ?

D’après les témoignages de certaines victimes qui se seraient confiées à The Guardian, il aurait été demandé aux jeunes aspirants de répondre par l’affirmative à la question « As-tu la présence d’esprit ? ». Par la suite, le jeune footballeur cédait aux abus sexuels de ses encadrants sous peine de voir ses rêves de carrière brisés net. À l’époque, ce chantage à la promotion a éclaboussé des figures clés du banc et de la formation.

De Coach Kolo, Orphée Mikala à Coach Capello, tout y passait avec des accusations tous azimuts. Plus grave encore, l’onde de choc a atteint le sommet de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot), où son président Pierre-Alain Mounguengui avait été mis en cause pour non-dénonciation et couvercle gardé sur ces atrocités. Alors que la tempête médiatique de l’époque avait promis un grand coup de balai, le bilan actuel laisse un goût amer.

Si des arrestations et des suspensions conservatoires ont eu lieu sous la pression internationale, les déboires de ce type et le poids des réseaux d’influence semblent continuer de freiner une véritable purge. C’est d’ailleurs la dénonciation faite récemment par l’ancien international Parfait Ndong qui estime que la « présence d’esprit » n’a rien d’un mythe. Ce rite deviant érigé en norme a fait du mal au football Gabonais. Puisque le talent brut a été subordonné à la soumission. Sapristi !