Nécrologie : Jimmy Ondo, the Brand new man, est décédé ce 3 août !

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Légende de la pop gabonaise, souvent assimilé comme le James Brown gabonais, Jimmy Ondo, s’est éteinte ce lundi 3 août 2026 à Oyem, sa ville natale. Avec ce départ inopiné, c’est tout un pan de la mémoire musicale du pays qui s’envole. The Brand New Man laisse ses admirateurs, ses proches et l’écosystème artistique sous le choc et plongés dans une vive émotion.

Surnommé avec panache « The Man New Man », ce passionné de rock et de pop au charisme était parvenu à imposer sa griffe très américanisée dès les années 1970. Il deviendra avec Oscar et Alain Bongo des véritables précurseurs de ce style dans notre pays. D’ailleurs, Jimmy Ondo a fait chavirer les cœurs et vibrer la scène avec des hits devenus cultes. On a encore en mémoire ses belles sérénades. Listen !

Jimmy Ondo, un héritage musical peu connu mais réel !

« Faisons l’amour », « Quand tu ris », ou encore « L’Amour », autant de titres qui ont bien vieilli tellement la touche était originale. À cet arsenal musical se greffent des pépites anglophones au groove ravageur comme « Hey Joe », « La Nuit » et « In My World ». Cette étoile éprise de muse avait réussi le pari audacieux d’exporter la pop gabonaise jusqu’en Europe. Dans son escarcelle, des productions iconiques de l’autre côté de la Méditerranée à la fin des seventies.

Sa riche discographie a connu un boom inouï avec son duo enregistré aux côtés d’Alain Bongo sur le morceau emblématique « Si dans la vie / Restons Gabonais, Restons Africains ». Les moins de 50 ans ne peuvent connaître à quel point, Jimmy Ondo avait excellé dans cette période où le rythme pop et rock gouvernaient les ondes FM. Mais le désormais défunt avait la capacité d’être timide hors de la scène et explosif une fois un micro dans les mains. C’était la magie de la scène assurément !

Dans l’anonymat et emporté par la maladie, Jimmy Ondo s’est endormi définitivement à Oyem, son Nkoum Nkeign d’amour qu’il chérissait et les habitants de cette localité peuvent encore témoigner. Les projecteurs s’éteignent sur l’astre une figure charismatique, mais ses mélodies envoûtantes continueront de bercer plusieurs générations de mélomanes. Un ultime hommage semble indispensable pour ce « grand monsieur » de la chanson. Adieu l’artiste, adieu The Man New Man !