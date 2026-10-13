JIF : 31% des filles d’Afrique subsaharienne mariées avant 18 ans en 2025

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​À l’occasion de la Journée internationale de la fille (JIF), un vent d’optimisme mesuré souffle sur la scène éducative internationale. Selon le Rapport Mondial de suivi de l’éducation 2026 publié par l’UNESCO, les écarts entre les genres dans l’éducation se réduisent progressivement à l’échelle mondiale, marquant une avancée historique pour la parité scolaire. De nombreux pays enregistrent des progrès notables, permettant à un plus grand nombre de jeunes filles d’accéder aux bancs de l’école et d’achever leurs cycles d’apprentissage dans de meilleures conditions.

Néanmoins, cette embellie globale cache de profondes disparités régionales et des obstacles persistants qui menacent l’émancipation des jeunes femmes. Si la scolarisation progresse globalement, la pérennité de ce parcours éducatif demeure compromise par des facteurs socio-culturels et structurels majeurs, en particulier dans les régions les plus vulnérables du globe où les droits fondamentaux des mineures restent quotidiennement mis à l’épreuve.

Le mariage précoce, un frein structurel persistant à l’éducation

​En Afrique subsaharienne, la situation demeure particulièrement alarmante et appelle à une prise de conscience générale. Les données chiffrées révélées par l’organisation internationale soulignent une réalité accablante : près de 31% des filles de la région sont mariées avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Cette pratique du mariage des enfants constitue l’une des entraves les plus destructrices à l’achèvement de la scolarité secondaire, les contraignant trop souvent à abandonner définitivement leurs études.

Un cas visible dans d’autres zones du monde à savoir en Asie centrale et méridionale avec 25% de cas. Et à l’échelle mondiale cette situation est évaluée à 18% indique le rapport onusien. Face à cette urgence humanitaire et sociale, l’UNESCO appelle les gouvernements et la communauté internationale à intensifier leurs efforts législatifs. La protection juridique contre les discriminations fondées sur le genre et l’accès garanti à des structures éducatives sécurisées sont plus que jamais indispensables. Pour briser ce cercle vicieux, il est impératif d’allier des politiques de scolarisation inclusive à une lutte acharnée contre les mariages précoces, garantissant ainsi à chaque jeune fille un avenir véritablement émancipé.