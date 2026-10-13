Derniers articlesSOCIETE

JIF : 31% des filles d’Afrique subsaharienne mariées avant 18 ans en 2025

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 octobre 2026 à 15h41min
1 656 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Ecouter l'article

​À l’occasion de la Journée internationale de la fille (JIF), un vent d’optimisme mesuré souffle sur la scène éducative internationale. Selon le Rapport Mondial de suivi de l’éducation 2026 publié par l’UNESCO, les écarts entre les genres dans l’éducation se réduisent progressivement à l’échelle mondiale, marquant une avancée historique pour la parité scolaire. De nombreux pays enregistrent des progrès notables, permettant à un plus grand nombre de jeunes filles d’accéder aux bancs de l’école et d’achever leurs cycles d’apprentissage dans de meilleures conditions.

Néanmoins, cette embellie globale cache de profondes disparités régionales et des obstacles persistants qui menacent l’émancipation des jeunes femmes. Si la scolarisation progresse globalement, la pérennité de ce parcours éducatif demeure compromise par des facteurs socio-culturels et structurels majeurs, en particulier dans les régions les plus vulnérables du globe où les droits fondamentaux des mineures restent quotidiennement mis à l’épreuve.

Le mariage précoce, un frein structurel persistant à l’éducation

​En Afrique subsaharienne, la situation demeure particulièrement alarmante et appelle à une prise de conscience générale. Les données chiffrées révélées par l’organisation internationale soulignent une réalité accablante : près de 31% des filles de la région sont mariées avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Cette pratique du mariage des enfants constitue l’une des entraves les plus destructrices à l’achèvement de la scolarité secondaire, les contraignant trop souvent à abandonner définitivement leurs études.

Canal_octobre

Un cas visible dans d’autres zones du monde à savoir en Asie centrale et méridionale avec 25% de cas. Et à l’échelle mondiale cette situation est évaluée à 18% indique le rapport onusien. Face à cette urgence humanitaire et sociale, l’UNESCO appelle les gouvernements et la communauté internationale à intensifier leurs efforts législatifs. La protection juridique contre les discriminations fondées sur le genre et l’accès garanti à des structures éducatives sécurisées sont plus que jamais indispensables. Pour briser ce cercle vicieux, il est impératif d’allier des politiques de scolarisation inclusive à une lutte acharnée contre les mariages précoces, garantissant ainsi à chaque jeune fille un avenir véritablement émancipé.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 octobre 2026 à 15h41min
1 656 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : Ce qu’il faut savoir sur les 8 nouveaux ministres !

13 octobre 2026 à 16h49min

Tournoi UNIFFAC : Gabon (0-0) RDC !

13 octobre 2026 à 15h57min

Tchad : N’Djamena exige des explications suite à une intrusion militaire centrafricaine sur son sol

13 octobre 2026 à 14h50min

Gabon : VAALCO Energy boucle sa campagne offshore avec le succès du puits ETSEM-3H

13 octobre 2026 à 13h25min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page