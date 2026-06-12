Taxes : Eugène Mba se dirige vers la fin des paiements en espèces à Libreville

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Le maire de Libreville, Eugène Mba, a effectué ce 12 juin 2026 sa première sortie de grande envergure depuis son élection. Quelques jours après les protestations des commerçants du marché Mont-Bouët contre les modalités de perception des taxes municipales, l’édile a choisi de se rendre sur le terrain pour lancer officiellement le paiement électronique des redevances communales. Cette réforme vise à moderniser les procédures de recouvrement tout en répondant aux préoccupations exprimées par les usagers concernant le manque de transparence dans les encaissements effectués jusqu’ici en espèces.

Du poste de contrôle de la police municipale à la sortie de la gare routière, Eugène Mba a personnellement participé aux opérations de recouvrement. Équipé d’un terminal électronique, il a réalisé plusieurs transactions avec émission automatique de reçus. Les commerçants devront désormais régler les taxes d’occupation, les loyers et autres redevances exclusivement par voie électronique. Les agents municipaux seront tenus d’utiliser des terminaux de paiement afin de garantir des transactions sécurisées, traçables et conformes aux montants fixés, grâce aux plateformes Airtel Money et Moov Money.

Une réforme au service de la transparence

L’opération s’est poursuivie à l’hôtel de ville où une démonstration du système a permis au maire de suivre, en temps réel, les opérations de recouvrement déjà enregistrées. Pour Eugène Mba, cette innovation marque une étape décisive dans le processus de digitalisation des services municipaux. L’objectif est de disposer d’un dispositif plus fiable, capable d’améliorer le contrôle des recettes, de limiter les manipulations d’espèces et de renforcer l’efficacité administrative au sein de la municipalité.

Élu avec pour priorités l’amélioration de la gouvernance municipale, du cadre de vie et l’augmentation des recettes communales, Eugène Mba entend faire du numérique un levier de modernisation de l’administration locale. La municipalité ambitionne de lutter contre les pratiques frauduleuses susceptibles d’entacher le recouvrement des taxes, tout en facilitant les démarches des contribuables. Si son déploiement est mené à terme, ce nouveau système pourrait contribuer à renforcer la confiance entre les commerçants et la mairie, tout en assurant une meilleure mobilisation des ressources destinées au développement de Libreville.