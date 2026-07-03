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Sylvia Bongo : « Mes économies ne proviennent d’aucun fonds public gabonais »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 16h14min
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Sylvia Bongo Ondimba © D.R.
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Le Ministère public de la République et canton de Genève a officialisé l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de Sylvia Bongo Ondimba. Une procédure, initiée en novembre 2023 qui reposerait sur des soupçons de blanchiment d’argent. Pourtant la mise en cause a précisé qu’il s’agirait plutôt d’un signalement automatique du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) et qu’elle n’a toujours à aucun denier public.

Par le biais d’un communiqué publié sur son compte Facebook officiel le jeudi 2 juillet 2026, l’ancienne Première dame du Gabon a contesté les accusations. En effet, Sylvia Bongo Ondimba a affirmé la stricte séparation entre son patrimoine et les deniers de l’État. « Mes économies ne proviennent d’aucun fonds public gabonais […] À ce jour, aucune preuve n’établit que mon patrimoine provient d’un détournement de fonds publics », a-t-elle expliqué.

La clarification de Sylvia Bongo !

Selon sa ligne de défense, les établissements bancaires concernés avaient préalablement validé la conformité et l’origine des fonds. « Mes économies ne proviennent d’aucun fonds public gabonais […] Ce qui a été contrôlé, documenté et déclaré conforme ne peut être requalifié, des années plus tard, sur la seule base de soupçons, de suppositions ou d’affirmations non étayées », a-t-elle martelé. Un argumentaire que la justice helvétique devrait prendre en compte.

Par ailleurs, Sylvia Bongo Ondimba révèle qu’au moment de l’ouverture du dossier à Genève, elle subissait une détention au secret de 20 mois à Libreville, privée de contacts extérieurs. « C’est précisément au moment où il m’était matériellement impossible de me défendre qu’une procédure a été engagée contre moi », a renchéri l’ancienne Première dame. Elle a profité pour dénoncer des actes de torture qui viseraient, à lui extorquer des signatures pour des ordres de virement bancaire. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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