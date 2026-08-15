ADS Index : Gabon, 9e pays africain avec le moins de scientifiques en 2026 !

Ecouter l'article

Selon l’édition 2026 de l’AD Scientific Index, seuls 27 scientifiques gabonais sont indexés au niveau national. Ce classement fait du Gabon l’un des dix pays africains comptant le moins de chercheurs répertoriés à l’échelle internationale. Une position peu reluisante qui appelle à une introspection des autorités dudit secteur.

AD Scientific Index, est un outil de référence dont le classement repose sur le suivi de 2,6 millions de chercheurs répartis dans 221 pays. Aussi, deux critères sont retenus pour établir le palmarès à savoir l’indice H, calculé sur l’ensemble de la carrière et sur les cinq dernières années, ainsi que le nombre de citations obtenues par chaque scientifique.

Les scientifiques au Gabon, des perles rares !

Les performances sont comparées à l’échelle mondiale, continentale, nationale et institutionnelle, à travers 13 grands domaines et 221 disciplines. Pour le Gabon, l’étude a passé au crible 7 établissements d’enseignement supérieur et 2 institutions de recherche majeures, dont l’Institut de recherche en écologie tropicale (IRET). Une référence nationale en matière de recherche environnementale.

Avec ses 27 chercheurs recensés, notre pays le Gabon se classe juste devant la Guinée qui en compte 32 scientifiques et derrière le Soudan du Sud avec 24. En tête de ce classement peu flatteur, l’archipel São Tomé-et-Principe, avec un seul scientifique répertorié, suivi de la Guinée-Bissau qui en a 4 et de la Guinée équatoriale avec 5. La Centrafrique, les Comores, les Seychelles et le Tchad complètent ce groupe des 10 pays africains.

Ces pays totalisent chacun moins de 35 scientifiques indexés. Ces chiffres, bien que limités aux publications et citations mesurables à l’international, relancent le débat sur le financement de la recherche, la visibilité des chercheurs gabonais et le renforcement des capacités universitaires du pays. Dans une ère de reconfiguration générale, il serait de bon aloi que les aut