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Agnizok : 2 morts et des blessés dans un accident après un mariage à Abang-Si

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 17 août 2026 à 19h35min
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Une vue des dégâts à Agnizok © D.R. /Direct 9
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Le quartier Agnizok, dans la commune de Bitam, chef-lieu du département du Ntem, a été plongé dans la consternation le dimanche 16 août 2026 après un grave accident de la circulation. Le bilan provisoire fait état de deux morts et de plusieurs blessés, dont certains dans un état critique, d’après les autorités judiciaires de ladite localité.

Alors que le Gabon se préparait à célébrer son 66e anniversaire d’ascension à la souveraineté internationale, un drame est venu étioler la ferveur des populations du Ntem. Et pour cause, un accident d’une rare violence s’est produit à Agnizok. D’après des témoins et un rapport des autorités locales, un véhicule de type Canter transportant une quinzaine de personnes a échoué brutalement.

Série inquiétante d’accidents à Bitam !

Selon d’autres sources bien informées en l’occurrence notre confrère Direct9, le convoi de voitures serait revenu d’un mariage célébré au village Abang-Si. Le véhicule aurait été rempli à bloc de produits alimentaires ramenés de ladite cérémonie. Le véhicule accidenté aurait roulé à vive allure quand il est arrivé au niveau d’un petit virage situé entre le terminus du quartier Agnizok et le pont de Mvéze.

C’est alors que le conducteur aurait alors perdu le contrôle du Canter. Sur ces entrefaites, il aurait envoyé le Canter droit sur un tronc d’un palmier. La violence du choc aurait été telle que deux personnes ont perdu la vie sur le coup. À l’heure où nous couchons ces lignes, les services sanitaires appelés d’urgence font état d’une dizaine de blessés graves. Le diagnostic vital de plusieurs d’entre eux serait engagé.

Les populations de Bitam, majoritairement focalisées sur le Festival culturel de Bitam, craignent une bilan en perte en vie humaine plus lourd. Selon les autorités judiciaires, une enquête sera ouverte pour lever toute équivoque sur ce drame et établir les responsabilités de tout un chacun. Cet accident rappelle, une fois de plus et pas de trop, que la route est dangereuse et que la prudence devrait être la règle d’or. La surcharge et l’excès de vitesse sont à éviter pour éviter le pire. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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