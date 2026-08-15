Tita Nzebi poursuit sa conquête de l’Europe avec quatre nouvelles dates

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Figure majeure de la chanson gabonaise contemporaine, Huguette Leckat, plus connue sous son nom d’artiste Tita Nzebi, poursuit son parcours sur les scènes européennes. Après Tübingen, en Allemagne, l’autrice-compositrice-interprète annonce quatre nouveaux rendez-vous entre août et novembre 2026, à Bruxelles, Düsseldorf, Berlin et Vincennes. Une tournée qui accompagne notamment la sortie de son quatrième album, « Réminiscence », porté par son label Bibaka Music et profondément nourri du patrimoine musical Nzebi.

La musique gabonaise continue de voyager au-delà des frontières nationales. Et parmi les artistes qui participent depuis plusieurs années à son rayonnement international, Tita Nzebi originaire de Mbigou dans la province de la Ngounié occupe une place singulière. L’artiste gabonaise vient d’annoncer une nouvelle série de dates européennes après son passage à Tübingen, confirmant une présence régulière sur les scènes du continent.

De Bruxelles à Berlin, la culture Nzebi en partage

Le prochain rendez-vous est fixé au 30 août 2026 à Bruxelles, dans le cadre du Festival l’Afrique En Couleurs. Elle se produira ensuite le 4 septembre à Düsseldorf, avant de rejoindre Berlin le 12 septembre pour le Woka Kuma Festival. Cette séquence se prolongera en France le 15 novembre, à l’Espace Sorano de Vincennes. « Au plaisir de vous croiser ici ou là », a simplement lancé Tita Nzebi en dévoilant son agenda. Derrière cette succession de concerts se dessine pourtant un enjeu culturel plus large : faire entendre sur les scènes internationales une musique gabonaise puisant directement dans les traditions du pays.

Autrice, compositrice et interprète, Huguette Leckat alias Tita Nzebi construit en effet une part importante de son univers artistique à partir du répertoire traditionnel des Nzebi, peuple établi principalement dans le sud du Gabon. Une identité musicale qu’elle ne traite pas comme un simple héritage à conserver, mais comme une matière vivante qu’elle porte au contact d’autres publics et d’autres influences.

Cette démarche se retrouve dans « Réminiscence », son quatrième album, récemment paru sur son propre label, Bibaka Music. Le projet vient prolonger une trajectoire artistique fondée sur la transmission, la mémoire et l’affirmation d’une identité culturelle gabonaise capable de dialoguer avec le monde.

« Réminiscence », entre mémoire et transmission

À travers cet album et ses différentes prestations, Tita Nzebi participe ainsi à la valorisation internationale d’un patrimoine musical qui demeure encore insuffisamment exposé sur les grands circuits culturels internationaux.

Son parcours illustre également la capacité des artistes gabonais à développer leur carrière en s’appuyant sur leurs propres structures. Avec Bibaka Music, la chanteuse inscrit son travail dans une logique qui associe création artistique, production et diffusion.

Les quatre dates annoncées constituent à cet égard autant d’occasions de présenter cette identité musicale à des publics différents. Bruxelles le 30 août, Düsseldorf le 4 septembre, Berlin le 12 septembre puis Vincennes le 15 novembre : Tita Nzebi fera voyager une nouvelle fois les sonorités du Gabon au cœur de l’Europe.

Une voix gabonaise sur les scènes européennes

Au-delà de la carrière individuelle de l’artiste, cette présence contribue au rayonnement de la culture gabonaise. Dans un environnement musical international fortement concurrentiel, la valorisation des langues, rythmes et traditions du pays constitue aussi une manière de préserver et transmettre un patrimoine immatériel aux nouvelles générations.

Avec « Réminiscence » et cette nouvelle série de concerts, Tita Nzebi poursuit donc un chemin tracé depuis plusieurs années : partir de ses racines Nzebi pour porter une voix résolument gabonaise au-delà des frontières. Bruxelles, Düsseldorf, Berlin et Vincennes seront les prochaines étapes de ce voyage musical.