Gabon : seulement 69 partis politiques ont déposé leur dossier de régularisation 

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À l’issue du délai de douze mois prévu par l’article 72 de la loi n°16/2025 relative aux partis politiques, seuls 69 des 104 partis légalement reconnus au Gabon ont déposé un dossier de mise en conformité auprès du ministère de l’Intérieur. Si l’on se réfère à la date de promulgation de ce texte, le 27 juin 2025, l’échéance est arrivée à son terme le 27 juin 2026. Les formations politiques étaient tenues de satisfaire aux nouvelles conditions d’existence fixées par la réforme. Selon le ministère de l’Intérieur, les 69 dossiers enregistrés représentent l’ensemble des demandes introduites dans les délais impartis. Les autres formations n’ayant pas accompli cette démarche s’exposent désormais aux conséquences prévues par la nouvelle législation.

Cette opération constitue une étape majeure de la réforme engagée pour restructurer le paysage politique gabonais. Le nouveau cadre juridique entend mieux encadrer la création et le fonctionnement des partis tout en renforçant leur représentativité. Les formations doivent notamment justifier d’au moins 10 000 adhérents, disposer d’un siège social, d’un compte bancaire, tenir une comptabilité régulière et satisfaire à plusieurs autres obligations administratives. En vertu de cette loi, tout parti ne s’étant pas mis en conformité s’expose à une interdiction conservatoire de toute activité politique jusqu’à la régularisation de sa situation.

Des dossiers actuellement en examen

Selon le communiqué publié par le ministère de l’Intérieur, les 69 dossiers déposés « font actuellement l’objet d’un examen rigoureux par les services compétents de l’administration ». Cette étape permettra de vérifier que chaque formation remplit effectivement l’ensemble des critères exigés par la nouvelle législation. Si certains partis ont choisi de médiatiser leur démarche de régularisation, à l’image de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS), qui avait effectué son dépôt sous l’œil des caméras, d’autres ont préféré accomplir cette formalité dans une plus grande discrétion.

À l’issue de cette phase d’examen, le ministère de l’Intérieur notifiera individuellement à chaque parti politique la décision relative à son statut. Les formations dont les dossiers seront déclarés conformes conserveront leur reconnaissance légale, tandis que celles qui ne satisferont pas aux exigences de la réforme devront faire face aux mesures prévues par la loi. Cette procédure marque l’ultime étape d’une réforme qui ambitionne de rationaliser le paysage partisan, de renforcer la transparence des organisations politiques.