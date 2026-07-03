Gabon : le plan de travail annuel UNICEF mis en gestation !

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Le Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, Paul Ulrich Kessany Zategwa, et la Représentante de l’UNICEF au Gabon, Marie-Reine Fabry, ont paraphé, le mercredi 1er mercredi 2026, le Plan de Travail Annuel (PTA) pour la période 2026-2027. Une convention cadre qui vise une inclusion plus structurée des jeunes dans le tissu socio-économique du pays.

En droite ligne des orientations stratégiques du Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, ce partenariat dote le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) d’un levier opérationnel. Soulignons que transformer le capital jeunesse en moteur de croissance avec l’appui technique et financier des partenaires internationaux intègre la politique nationale dudit secteur porté par Paul Ulrich Kessany.

La jeunesse au coeur des priorités de la 5e République !

La feuille de route sectorielle pour la biennale 2026-2027 s’articule autour d’axes prioritaires comme l’élaboration de la Politique nationale de la jeunesse et la redynamisation du Conseil national de la jeunesse. Mais également l’extension du réseau des U-Reporters pour amplifier l’expression citoyenne. À cela s’ajoutent la formation et l’adaptation des compétences des jeunes face aux urgences du changement climatique.

« Cette signature illustre la volonté du Gouvernement de placer la jeunesse au cœur de l’action publique, non comme bénéficiaire passive, mais comme actrice de premier plan », a indiqué Paul Ulrich Kessany. De son côté, Marie-Reine Fabry a réitéré l’engagement indéfectible de l’UNICEF à co-construire des espaces d’opportunités pour que chaque jeune gabonais devienne le propre architecte de l’avenir de sa nation.