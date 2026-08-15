Gabon : fuite de documents, vols aux scellés, la porosité de la justice inquiète !

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Alors que la Ve République s’est donnée pour ambition de restaurer la rigueur dans l’ensemble des institutions, le service public de la justice traverse depuis plusieurs mois une zone de turbulences. Cette dernière interroge sur l’étanchéité de ses procédures, l’accès facile à des documents censés être détenus que par une infime partie des acteurs de la justice avant le jugement et la soustraction des marchandises saisies, inquiète.

Au palais de justice c’est devenu une mode de voir plusieurs dossiers, pourtant couverts par le secret de l’instruction circuler sur la toile. Or le principe cardinal énoncé vise à protéger la présomption d’innocence et la sérénité des enquêtes. Si les identités de ceux qui ventilent ces documents, l’inquiétude est réelle. Comment des

actes de procédure se retrouvent sur les réseaux sociaux avant toute communication officielle du parquet ? Sapristi ! L’affaire Pierre Wilfried Okoumba en est la preuve palpable.

La quête du buzz porte atteinte à la justice gabonaise !

S’il est vrai que cet activiste a secoué la toile par ses prises de parole souvent « rocambolesques », il n’appartient pas à des individus de le juger sous le prisme du buzz. Or l’opinion publique a été surprise de constater que son mandat de dépôt a été diffusé sur Facebook et TikTok avant même l’annonce de son incarcération à la prison centrale de Libreville. Et ce, en violation manifeste du Code de procédure pénale qui encadre la confidentialité des actes d’instruction.

Autre motif d’inquiétude, la l’insécurité des scellés judiciaires. Ces derniers sont censés être inviolables une fois placés sous main de justice. Pourtant la disparition d’une quantité de chanvre indien au Palais de justice de Libreville, imputée à un individu usurpant une qualité professionnelle, a souligné une faille grave dans le contrôle d’accès aux locaux judiciaires. Ainsi que dans la chaîne de conservation des pièces à conviction. Ces incidents posent la question centrale de la porosité de l’institution judiciaire.

Dans un secteur clé du pouvoir Gabonais, difficile de comprendre que des personnes étrangères au corps de métier semblent circuler sans entrave. Il appartient désormais au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Dr. Augustin Émane, ainsi qu’à l’Inspection des services judiciaires, de faire toute la lumière sur ces manquements et d’engager les sanctions disciplinaires qui s’imposent. La crédibilité de la justice gabonaise exige une étanchéité irréprochable entre les procédures judiciaires et l’espace public.