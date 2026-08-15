Gabon : l’ONG Agir pour la Paix appelle à l’unité

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L’Organisation non gouvernementale Agir pour la Paix a haussé le ton. Dans une déclaration rendue publique, l’ONG dirigée par le Dr. Acif Membourou Adoka s’est indigné face à la multiplication des propos calomnieux et haineux visant la Première Institution de la République et sa famille, notamment sur les réseaux sociaux. L’organisation de la société civile a pointé du doigt la recrudescence de ces attaques depuis l’étranger, portées par certains compatriotes de la diaspora.

Selon Agir pour la Paix, ces prises de parole intempestives participent à ternir l’image du Gabon sur la scène internationale. Aussi, ces dérapages jettent un doute injustifié sur les efforts de développement en cours.Tout en reconnaissant la légitimité des critiques dans une société démocratique, l’ONG insiste sur la nécessité d’un discours responsable, fondé sur des faits et tourné vers des solutions constructives, plutôt que sur la division et la confrontation.

Haro sur les discours haineux et calomnieux

La structure a salué par ailleurs les initiatives portées par le Président de la République, Chef de l’État et du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur des infrastructures, des services publics et du développement durable, et lui a réaffirmé son soutien plein et entier. Agir pour la Paix a saisi l’occasion de lancer un appel à l’ensemble des Gabonais, où qu’ils résident, à privilégier le dialogue, la fraternité et la cohésion nationale.

La diaspora est particulièrement invitée à mesurer la portée de ses prises de position, chaque Gabonais demeurant, selon l’ONG, un ambassadeur du pays à l’étranger.

L’organisation conclut son adresse en appelant la classe politique, la société civile, les leaders d’opinion, la jeunesse et l’ensemble des citoyens à faire de la paix et de l’unité nationale une responsabilité collective, seule voie vers un développement serein et durable du Gabon.