Suspension des réseaux : les agents de la HAC en formation chez Tik Tok

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Invité le 29 septembre dernier au « Dafresh Morning » sur Urban FM, le porte-parole de la Présidence de la République, Théophane Nzame Biyoghe, a détaillé les démarches engagées par l’État auprès des grandes plateformes numériques. Interrogé sur le maintien de cette mesure alors que plus de 90 000 cyberattaques ont été enregistrées dans le pays, le porte-parole a appelé à ne pas amalgamer deux sujets distincts.

« Rien ne prouve que ces attaques sont exclusivement dues à la suspension des réseaux sociaux qui contraint certains à recourir aux VPN », a-t-il déclaré. Cependant Théophane Nzame Biyoghe a reconnu qu’une partie pourrait y être liée, tout en estimant qu’on ne peut établir « mathématiquement » que la totalité de ces attaques, dénoncées par le ministre Mark Alexandre Doumba, en découle. Pour lui, l’existence d’un lien direct reste à démontrer.

La HAC bientôt outillée pour l’usage responsable de Tik Tok !

Théophane Nzame Biyoghe a ensuite rappelé les raisons de la suspension, qu’il juge « aujourd’hui très connues ». Il s’agit entre autres de la réduction du cyberharcèlement et de la violence en ligne. Une décision prise par la Haute Autorité de la Communication (HAC), qui, selon lui, n’est pas restée inactive depuis. Puisque l’institution a effectivement engagé des discussions avec l’ensemble des opérateurs concernés, à savoir les plateformes sociales et numériques.

Le porte-parole y voit des résultats concrets, notamment avec TikTok. « La représentation régionale de TikTok, dont le siège est en Afrique du Sud, a consenti à prendre en formation des agents de la Haute Autorité de la Communication gabonaise », a-t-il indiqué. Cette formation doit permettre aux équipes de l’autorité de régulation de mieux appréhender les mécanismes de ces plateformes, de faire face aux menaces et de contribuer à un environnement numérique plus responsable.