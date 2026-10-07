CNOU : le projet Bilia ravitaille les restaurants universitaires en poisson

Ecouter l'article

Le Centre national des œuvres universitaires (CNOU) et le ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue ont renforcé leur coopération en paraphant une convention cadre. Leur objectif est d’approvisionner régulièrement les restaurants universitaires en produits de la pêche nationale.

À travers le projet Bilia, les deux institutions veulent améliorer les conditions de vie et d’alimentation des étudiants. Les restaurants universitaires seront ravitaillés en produits halieutiques issus des centres de pêche de Libreville, de Mayumba, de Lambaréné et de Cocobeach. Ce dispositif doit aussi soutenir les acteurs locaux du secteur.

Bilia la solution idoine pour le CNOU !

L’aboutissement de ce projet va permettre un circuit d’approvisionnement plus direct mis en place entre les zones de production et les restaurants universitaires. Cette réduction des intermédiaires doit aider le CNOU dans sa politique de maîtrise mieux de ses coûts, d’obtenir des conditions tarifaires plus favorables et d’optimiser ses dépenses de restauration.

Que du volet qualité des produits étant donné qu’ils seront servis aux étudiants dans des délais courts et à la suite d’un conditionnement impeccable. Pour les étudiants, l’enjeu est donc double. D’une part, accéder à une alimentation plus variée. D’autre part, bénéficier de nouvelles perspectives de formation. Mais selon Zora Kassa épouse Nzigou, cette collaboration ne s’arrêtera pas à l’assiette.

Bien au contraire, ce partenariat ouvre aussi la voie à des projets de transformation et de conservation des produits de la pêche. Des opportunités de stages et d’insertion professionnelle sont également prévues au profit des étudiants. Une énième action du head management du CNOU qui réaffirme son engagement à valoriser le « Made in Gabon » et se mettre résolument « au service de l’étudiant. »