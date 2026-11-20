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À Port-Gentil, l’ONG Initiative Solidaire, avec le soutien du Fonds de Dotation DEMAIN de la société PARLYM, a accompagné sept femmes dans le cadre du projet Couture Solidaire. Cette initiative, qui associe autonomisation économique, lutte contre la précarité menstruelle et protection de l’environnement, a permis la confection de 150 kits de protections hygiéniques lavables. Une cérémonie de remise des attestations de formation est prévue le lundi 23 novembre 2026 à la Direction des Affaires sociales de Port-Gentil, avec l’ambition de pérenniser cette activité et d’élargir son impact social.

À Port-Gentil, la lutte contre la précarité menstruelle prend une dimension à la fois sociale, économique et environnementale. À travers le projet Couture Solidaire, l’ONG Initiative Solidaire, présidée par Carmen Ndaot, entend apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par certaines jeunes filles pour accéder aux protections hygiéniques, tout en favorisant l’acquisition de compétences professionnelles par des femmes. Soutenue financièrement par le Fonds de Dotation DEMAIN de PARLYM, cette initiative repose sur une approche qui dépasse la simple distribution de produits de première nécessité : former des femmes, valoriser leur travail et leur permettre de développer progressivement une activité génératrice de revenus.

Sept femmes formées à la couture et à la gestion d’une activité

Orientées par la Direction des Affaires sociales de Port-Gentil, dirigée par Flore Carine Dibata, sept participantes ont bénéficié d’un programme de formation conçu par l’ONG Initiative Solidaire. L’apprentissage a été assuré par Agnès, bénévole à l’origine de la conception des protections hygiéniques lavables et de leur méthode de fabrication. Les participantes ont été initiées aux différentes étapes de production, notamment le traçage, la découpe, l’optimisation des matières premières et l’organisation du travail.

La formation ne s’est toutefois pas limitée à l’acquisition de compétences techniques. Des séances de travail collectif, des entretiens individuels et des autoévaluations ont permis aux bénéficiaires de mesurer leurs progrès et de renforcer leur confiance. Une initiation au calcul du coût de revient et à la fixation des prix de vente a également été intégrée au programme. Cette dimension entrepreneuriale constitue un levier important pour permettre aux participantes d’envisager, à terme, une activité économique structurée autour des compétences acquises.

150 kits produits pour lutter contre la précarité menstruelle

Au terme de cette première phase, les participantes ont confectionné 150 kits comprenant chacun deux serviettes hygiéniques lavables, deux inserts absorbants et une pochette de rangement. Sur cette production, 125 kits sont destinés à une distribution gratuite au bénéfice d’environ 120 jeunes filles confrontées à des difficultés d’accès aux protections menstruelles. Les 25 kits restants seront proposés à la vente lors d’un marché, dans une démarche de sensibilisation du public et de valorisation du travail réalisé.

Cette initiative répond à une problématique souvent insuffisamment prise en compte dans les politiques sociales. La précarité menstruelle peut avoir des conséquences sur la dignité, le bien-être et la scolarité des jeunes filles, particulièrement lorsque les moyens financiers des familles ne permettent pas l’achat régulier de protections adaptées. En favorisant l’accès à des solutions réutilisables, Couture Solidaire entend contribuer à réduire certaines de ces difficultés, tout en sensibilisant les bénéficiaires à une gestion durable de leurs protections.

Le réemploi textile au service de l’environnement

L’originalité du projet réside également dans son approche environnementale. Les protections sont confectionnées à partir de matières textiles récupérées, notamment des tissus pagne, des chutes de couture collectées auprès des tailleurs et des serviettes de toilette principalement offertes par des établissements hôteliers. Ces matériaux sont ainsi réemployés pour fabriquer des produits utiles, dans une logique de réduction du gaspillage et de valorisation des ressources disponibles localement.

Cette démarche permet également de promouvoir une alternative aux protections menstruelles jetables, dont l’utilisation répétée génère des déchets. Les participantes ont été sensibilisées à l’optimisation des tissus, à la limitation des pertes et à l’importance d’une production responsable. Le projet associe ainsi l’apprentissage d’un métier à une réflexion sur les pratiques de consommation et de fabrication, démontrant que des initiatives sociales de proximité peuvent également contribuer à la préservation de l’environnement.

PARLYM et Initiative Solidaire engagés dans la pérennisation du projet

Le déploiement de Couture Solidaire repose sur un partenariat entre l’ONG Initiative Solidaire et le Fonds de Dotation DEMAIN de PARLYM, représenté au Gabon par Aurélie Giuliani, directrice de l’antenne locale de l’entreprise. La Direction des Affaires sociales de Port-Gentil, ainsi que les ONG 3S et SYNERGIE, ont également contribué à l’accompagnement et au suivi du programme. Cette mobilisation illustre l’intérêt d’une coopération entre entreprises, associations et services sociaux pour développer des initiatives adaptées aux besoins des populations.

Une cérémonie officielle est prévue le lundi 23 novembre 2026, à 11 heures, à la Direction des Affaires sociales de Port-Gentil, afin de remettre leurs attestations aux sept participantes. Au-delà de cette reconnaissance, les partenaires ambitionnent de pérenniser l’atelier et d’étendre progressivement le dispositif à d’autres bénéficiaires. Une perspective qui nécessitera de consolider les débouchés commerciaux et les capacités de production. Comme le rappelle la formule portée par le projet, « La précarité menstruelle est invisible, notre engagement ne doit pas l’être. » L’enjeu sera désormais de faire de cette première expérience une activité durable, capable de renforcer l’autonomie économique des femmes tout en répondant aux besoins des jeunes filles.