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Le projet intégré de Bélinga, qui prévoit notamment l’exploitation du minerai de fer, la construction d’une voie ferrée et l’aménagement d’un port minéralier à Kobe-Kobe, suscite des réserves sur ses implications environnementales et économiques. Invité de l’émission Le Canapé Rouge de GMTtv, la webTV de Gabon Media Time, le lundi 16 novembre 2026, Louis Léandre Ebobola Tsibah, ancien directeur général de l’Environnement, a questionné la pertinence du tracé ferroviaire envisagé et les caractéristiques techniques du futur port. Au cours de cet entretien de 45 minutes, il a notamment appelé à réaliser des relevés bathymétriques avant d’engager des investissements majeurs.

Longtemps présenté comme l’un des principaux espoirs de diversification de l’économie gabonaise, le gisement de fer de Bélinga pourrait connaître une nouvelle phase de développement avec l’engagement du groupe minier Fortescue. Mais pour Louis Léandre Ebobola Tsibah, l’importance stratégique de ce projet ne doit pas dispenser les autorités d’examiner ses conséquences à long terme. L’ancien haut fonctionnaire, qui revendique également une expérience dans les affaires maritimes, estime que les choix d’infrastructures doivent être appréciés au regard de leur utilité pour les populations, de leur impact sur les écosystèmes et de leur viabilité technique.

Un tracé ferroviaire qui contournerait les populations

La première réserve exprimée par Louis Léandre Ebobola Tsibah concerne le choix du tracé ferroviaire. Il rappelle qu’une option historique prévoyait une liaison entre Bélinga et Booué, permettant de raccorder le gisement au réseau ferroviaire existant. Selon lui, cette configuration aurait présenté l’avantage d’inscrire le projet minier dans une logique plus large d’aménagement du territoire.

L’ancien directeur général de l’Environnement s’interroge sur l’intérêt d’une nouvelle voie ferrée reliant directement la mine au port de Kobe-Kobe, en traversant des espaces forestiers et en évitant plusieurs zones habitées. « Quel serait l’intérêt pour le Gabon de demain de faire partir le chemin de fer de la mine de Bélinga, éviter tous les établissements humains de Booué et Ivindo, traverser toutes les forêts vierges, aller directement à Kobe-Kobe en double voie ? », a-t-il demandé. Il soulève notamment la question de la reconversion de cette infrastructure après l’épuisement du gisement, sans toutefois disposer, dans ses déclarations, d’une évaluation comparative des différentes variantes ferroviaires.

Kobe-Kobe, un choix portuaire aux conséquences environnementales

Au-delà du chemin de fer, Louis Léandre Ebobola Tsibah redoute les transformations que pourrait entraîner l’installation d’un port minéralier sur le littoral de Kobe-Kobe. Il évoque les risques de pollution, les perturbations des milieux marins et les conséquences possibles sur les activités touristiques et récréatives. L’ancien responsable cite notamment les paysages de Nyonié et d’autres espaces côtiers qu’il considère comme présentant un potentiel touristique important.

Selon lui, le développement d’un grand port industriel pourrait modifier durablement la vocation de cette partie du littoral. Il rappelle à ce titre avoir participé, sous une précédente administration, à des discussions autour d’un projet touristique comprenant un hôtel, un terrain de golf et des installations de transport. Il affirme avoir alors recommandé un port de plaisance plutôt qu’un aéroport, afin de mieux préserver les caractéristiques du site. Ce précédent, tel qu’il le rapporte, illustre sa préférence pour des aménagements compatibles avec la valorisation touristique du littoral.

Des profondeurs marines jugées insuffisantes pour les grands minéraliers

L’une des principales interrogations techniques soulevées par l’invité concerne la bathymétrie, c’est-à-dire la mesure des profondeurs marines. Selon les cartes qu’il dit avoir consultées, les fonds situés à proximité de Kobe-Kobe présenteraient des profondeurs de l’ordre de 10 à 12 mètres sur plusieurs kilomètres, tandis que l’isobathe de 17 mètres se trouverait à plus de 10 kilomètres de la plage. Des données qui, si elles étaient confirmées, pourraient peser sur les choix de conception du port.

Louis Léandre Ebobola Tsibah souligne que les grands navires minéraliers de type Capesize nécessitent des profondeurs adaptées à leur tirant d’eau. Il estime qu’un navire présentant un tirant d’eau de 17 mètres devrait disposer d’une profondeur minimale d’environ 19 mètres, voire 20 mètres dans des conditions qu’il juge préférables. Ces indications ne suffisent cependant pas à déterminer la faisabilité du projet, laquelle dépend également des caractéristiques des navires retenus, des conditions de navigation, des aménagements envisagés et des études hydrographiques propres au site.

Des relevés bathymétriques avant tout investissement majeur

Face à ces interrogations, l’ancien directeur général de l’Environnement appelle les autorités à privilégier une vérification technique préalable. Il préconise notamment la réalisation de relevés bathymétriques permettant de déterminer précisément les profondeurs disponibles et d’apprécier les contraintes éventuelles liées à l’accueil des navires minéraliers. Il évoque, à cet effet, l’existence de compétences techniques locales susceptibles de contribuer à ces investigations.

L’invité prend néanmoins soin de reconnaître les limites de sa propre analyse. « Moi, je dis bien, je peux me tromper. », a-t-il précisé, avant de rappeler qu’il ne s’opposait pas au développement de Bélinga. Ses réserves portent donc principalement sur les choix techniques, environnementaux et économiques qui accompagneront sa réalisation. Pour les autorités et les promoteurs, l’enjeu sera de démontrer que le tracé ferroviaire et l’implantation portuaire retenus reposent sur des études suffisamment approfondies pour garantir la viabilité du projet au-delà de la seule exploitation du minerai.