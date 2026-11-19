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La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé, le 18 novembre 2026 à Luxembourg, un prêt de 41 millions d’euros soit 26,8 milliards FCFA à l’État gabonais. Cet argent doit servir à refaire la collecte et le traitement des déchets dans le Grand Libreville, rapporte lamarina.bj.

Ce crédit finance la moitié d’un programme de 82 millions d’euros, baptisé « Clean Oceans Initiative Solid Waste Gabon ». Le dossier était ouvert depuis le 3 décembre 2025. La BEI l’a validé au titre de la garantie européenne Global Europe (NDICI), par le Fonds européen pour le développement durable Plus (EFSD+). L’enveloppe doit payer la collecte, le transfert, le traitement et l’élimination des déchets.

L’État Gabonais en guerre contre l’insalubrité

4 communes sont concernées par cette opération grandeur nature. Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum, soit plus de 800 000 habitants. Le projet prévoit de fermer la décharge saturée de Mindoubé et d’envoyer les ordures au Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) de Nkoltang, à Ntoum. L’enfouissement massif doit laisser place au tri et au recyclage.

Le volet océan pèse aussi dans la décision puisque faute de pré-collecte, les pluies emportent les plastiques de l’estuaire du Komo jusqu’à l’Atlantique. À noter que ledit programme fait partie de l’alliance Clean Oceans. Lequel réunit plusieurs banques publiques de développement. Cependant la Banque européenne d’investissement n’a pas signé un chèque en blanc. L’institution financière a demandé que les municipalités du Grand Libreville accordent leurs actions.

La gestion de ces fonds sous le radar de la BEI

La BEI a aussi exigé le paiement des 312 millions FCFA d’indemnisations dues à 41 familles riveraines de la route d’accès à Nkoltang, réglées en octobre, et la publication du projet de fiche de données environnementales et sociales. Elle surveillera ensuite le respect du droit gabonais, de ses standards sociaux et des règles de transparence financière.

À Libreville, la décharge de Mindoubé déborde depuis des années. Les promesses d’assainissement se sont succédé, et les habitants ont continué à vivre avec les mêmes tas d’ordures au coin des rues. Ces 26,8 milliards FCFA s’ajouteront à la dette du pays, et ce sont les Librevillois qui la rembourseront. Verront-ils des camions passer à l’heure, un site de Nkoltang en marche et une décharge fermée pour de bon ?