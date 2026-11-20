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Le Tribunal correctionnel de Libreville a examiné, ce jeudi 19 novembre 2026, le dossier de l’activiste Bob Mengome, alias Matricule 212, poursuivi pour trouble à l’ordre public et incitation à la haine. Le ministère public a requis un an d’emprisonnement ferme et un million de FCFA d’amende. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2026, rapporte SOS Prisonniers.

Détenu à la Prison centrale depuis le 19 janvier 2026, le prévenu, assisté de quatre avocats, est apparu très affaibli. Son premier conseil a alerté le tribunal sur son état de santé, précisant qu’il ne pouvait pas rester longtemps debout. La présidente en a pris acte et a poursuivi l’audience. À la barre, Bob Mengome a reconnu avoir soutenu la grève des enseignants par une note vocale diffusée sur WhatsApp.

Bob Mengome en attente d’une décision finale !

Bob Mengome a toutefois nié avoir appelé à descendre dans la rue ou à troubler l’ordre public. Il a aussi rejeté toute incitation à la haine raciale. La présidente lui a opposé des propos consignés dans le procès-verbal, selon lesquels ses « frères Fang » ne devaient pas lâcher prise face aux gens de Ngouoni. Le parquet a estimé que ces propos constituent une discrimination de nature à diviser les citoyens. Ce qui serait éloigné de la réalité car le mis en cause utilise « frères de Ngouoni ».

Les avocats ont plaidé la relaxe. Ils ont décrit un message de solidarité, certes maladroit, et invoqué l’article 9 de la Constitution. À défaut, ils ont demandé des circonstances atténuantes, en soulignant dix mois de détention préventive et la dégradation de la santé de leur client. L’un d’eux a cité le cas de Junior Ndong, condamné à quatre mois de prison pour des faits similaires. Le dernier a demandé une peine égale à la détention déjà effectuée, pour une libération immédiate.