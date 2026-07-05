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Souveraineté maritime : le Gabon pose les jalons d’une économie bleue

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 7h37min
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Une vue des embarcations du projet Gab Pêche © D.R.
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Le Gabon est bien décidé à reprendre le contrôle de ses richesses maritimes. Invité de l’émission « Le Gouvernement s’exprime » le 1er juillet 2026 sur les antennes de Gabon 24, le ministre en charge de la Mer, Aimé Martial Massamba, a dévoilé la feuille de route de sa politique halieutique. Face aux caméras, le membre du gouvernement a affiché une ambition claire : structurer une filière locale forte, capable de transformer le potentiel marin du pays en un véritable levier de croissance économique.

Pour cesser de voir ses ressources quitter les eaux territoriales sans valeur ajoutée locale, le Gabon mise sur une approche intégrée. L’objectif central consiste à bâtir un armement national solide. Selon la vision défendue par le ministre, le pays doit investir dans ses propres navires, capables non seulement de capturer le thon, mais aussi de le conserver et de le transformer directement dans des usines basées sur le territoire national. C’est en maîtrisant cette chaîne de valeur, de la mer à l’assiette, que la richesse halieutique bénéficiera enfin en priorité à l’économie gabonaise et à la création d’emplois locaux.

Le cap du gouvernement : Valoriser les espèces thonières et les poissons pélagiques directement sur le sol national pour en finir avec l’exportation brute.

Négociations avec l’UE : Libreville affiche sa fermeté

Cette volonté d’affirmation se traduit également sur la scène internationale. Alors que l’Union européenne exprime le souhait de renégocier l’accord de pêche bilatéral, Aimé Martial Massamba a opposé une fin de non-recevoir à toute concession qui fragiliserait les intérêts nationaux. 

Le ministre s’est montré inflexible : la position gabonaise reste strictement alignée sur les orientations du Plan national de croissance et de développement (PNCD). Pas question donc de dévier de cette ligne qui donne la priorité absolue à l’émergence des acteurs locaux.

Une stratégie hauturière en gestation

Pour soutenir ces ambitions, les équipes du ministère planchent actuellement sur une stratégie globale dédiée à la pêche en haute mer. Ce cadre réglementaire et opérationnel permettra d’encadrer l’exploitation des eaux profondes gabonaises, particulièrement poissonneuses. En associant un armement souverain, une diplomatie économique ferme et une gestion rationnelle de la haute mer, le Gabon se donne les moyens de faire de l’océan le nouveau moteur de sa diversification.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 5 juillet 2026 à 7h37min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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