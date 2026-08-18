Gabon : Oligui Nguema prévient que l’avenir des jeunes doit aussi «s’écrire ici, chez nous»

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Dans son discours à la Nation du 16 août 2026, à la veille de la célébration de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a défendu une ambition claire : permettre à une part plus importante de la jeunesse gabonaise de construire son avenir académique et professionnel au Gabon. Face à l’augmentation du nombre de bacheliers, aux capacités limitées des établissements et à l’évolution des conditions d’études à l’étranger, le chef de l’État appelle à renforcer l’appareil national de formation et à privilégier des cursus davantage adaptés aux réalités du pays.

« L’avenir de nos enfants ne dépend pas seulement de nous, il s’écrit aussi ici, chez nous, et sur notre continent ». Par cette déclaration, Brice Clotaire Oligui Nguema a posé l’un des enjeux majeurs de la politique éducative que le Gabon devra affronter au cours des prochaines années : offrir aux jeunes des perspectives suffisamment crédibles sur le territoire national pour que les études à l’étranger ne constituent plus l’unique horizon de réussite.

Cette orientation intervient alors que le président de la République reconnaît lui-même la nécessité de renforcer rapidement les capacités d’accueil des établissements scolaires et universitaires, confrontés à une progression continue des effectifs.

Construire une véritable alternative nationale

Le chef de l’État s’est réjoui du nombre croissant d’admis aux examens, y voyant une manifestation de la « vitalité de notre jeunesse ». Mais cette progression oblige également les pouvoirs publics à anticiper les conséquences sur l’enseignement supérieur.

Car encourager les jeunes à étudier davantage au Gabon suppose que le pays soit capable de leur offrir des conditions de formation correspondant à leurs ambitions. Il faudra donc agir sur les infrastructures universitaires, les équipements pédagogiques, les laboratoires, l’encadrement, mais également sur la diversification et la qualité des filières.

L’objectif ne peut être simplement de retenir davantage d’étudiants sur le territoire. Il doit être de leur proposer une véritable alternative académique, suffisamment compétitive pour que poursuivre ses études au Gabon relève d’un choix et non d’une solution imposée.

Former selon les réalités du Gabon

Brice Clotaire Oligui Nguema a également mis l’accent sur la pertinence des cursus proposés. Le Gabon doit, selon l’orientation présidentielle, privilégier des formations davantage en adéquation avec ses propres réalités et les compétences nécessaires à son développement.

Cette approche pose directement la question de l’articulation entre université et économie. Agriculture, transformation industrielle, numérique, mines, énergie, environnement, infrastructures ou encore services constituent autant de secteurs dans lesquels les besoins en compétences devraient pouvoir guider davantage l’offre de formation.

Le défi consiste ainsi à sortir progressivement d’un système dans lequel la réussite académique peut parfois conduire à l’obtention d’un diplôme sans débouché professionnel clairement identifié.

Retenir les compétences, mais aussi leur offrir des perspectives

Toutefois, demander aux jeunes de construire leur avenir « ici, chez nous » engage également la responsabilité de l’État. La qualité de l’enseignement ne constitue qu’une partie de l’équation. Encore faut-il que les compétences formées puissent ensuite trouver au Gabon des opportunités professionnelles correspondant à leurs qualifications.

C’est donc toute la chaîne qui doit être pensée : orientation, formation, acquisition des compétences, insertion professionnelle et création d’emplois.

Le discours présidentiel dessine ainsi une ambition plus vaste que la seule réforme universitaire. Il s’agit de faire du Gabon un pays capable non seulement de former sa jeunesse, mais également de lui donner des raisons d’y construire son avenir.

En affirmant que cet avenir peut « s’écrire aussi ici, chez nous », Brice Clotaire Oligui Nguema fixe finalement un objectif exigeant. Pour que cette formule dépasse le discours, le gouvernement devra désormais démontrer que le Gabon peut offrir à ses jeunes des universités à la hauteur de leurs aspirations et une économie à la hauteur de leurs diplômes.