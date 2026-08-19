Fête de l’Indépendance : Joseph Lapensée-Essingone dresse un bilan critique et réclame un geste fort

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À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de la proclamation de l’indépendance du Gabon, Joseph Lapensée-Essingone, président de L’Éveil de la Pensée Citoyenne (PPC) et figure de l’opposition depuis l’arrestation d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, s’est adressé à la nation. Dans un discours sans concession, l’ancien candidat à la présidentielle a dressé un inventaire sévère des promesses non tenues de la souveraineté nationale.

Rappelant l’espoir suscité le 17 août 1960 par Léon Mba, le leader politique a estimé que si le Gabon est un « État souverain sur le plan juridique », les attentes populaires de l’époque ont été trahies. « Au niveau politique, le pays est malheureusement encore mal gouverné », a-t-il affirmé, dénonçant un système ultra-présidentialiste sans contre-pouvoirs réels, marqué par la négation des libertés publiques et l’emprisonnement d’opposants politiques et d’activistes.

Sur le plan économique, Lapensée-Essingone fustige la persistance d’une « économie de rente extravertie ». Selon lui, les rachats d’actifs pétroliers ou les annonces de transformation locale du manganèse ne sont que des paravents : « Les récents échanges avec les autorités françaises (…) ont accouché d’une souris », raillant un protocole d’accord ne prévoyant qu’une transformation partielle d’ici 2031 au profit de multinationales bénéficiant de régimes fiscaux avantageux.

Crise sociale et bras de fer sur le foncier

Le tableau dressé sur le plan social demeure tout aussi sombre, avec un chômage à 17,4 % et plus d’un tiers de la population sous le seuil de pauvreté. Évoquant la crise aiguë du logement et le manque criant de terrains à bâtir, l’orateur a vivement critiqué l’attitude des pouvoirs publics face aux populations contraintes de s’installer en forêt :

« Ce n’est que lorsque ces espaces revêtent un intérêt économique certain que l’État (…), sous l’influence de certains opérateurs économiques souvent véreux, va pousser ces populations à quitter les lieux. », a-t-il fait remarquer.

Appel à l’arbitrage du chef de l’État

Jugeant que le véritable combat du peuple gabonais réside désormais dans la conquête d’une véritable bonne gouvernance et l’alternance démocratique par les urnes, le président du PPC a conclu son allocution par un appel direct au sommet de l’État.

Il a demandé « très humblement » au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire un geste d’apaisement en libérant l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze à l’occasion des commémorations de la Fête de la Libération dans l’Ogooué-Ivindo, afin de ramener la sérénité dans le débat politique national.