Gabon–Guinée-Bissau : Oligui Nguema devise avec le général Horta Inta A Na Man

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Au lendemain de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance gabonaise, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en visite de travail et d’amitié le général de division Horta Inta A Na Man, président de la Transition de la République de Guinée-Bissau. Accueilli avec les honneurs militaires et un défilé de la Garde républicaine, le dirigeant bissau-guinéen s’est vu symboliquement remettre la flamme de la Transition, illustration de la reconnaissance du modèle gabonais dans l’accompagnement des processus politiques sous-régionaux.

Lors d’une séance de travail élargie à leurs délégations respectives, le chef de l’État gabonais a réaffirmé la pleine disponibilité de son pays à épauler Bissau. Cet accompagnement repose sur l’expérience acquise par Libreville, axée sur le respect rigoureux du chronogramme et la discipline républicaine.

Saluant les progrès déjà accomplis par les autorités de transition bissau-guinéennes, Brice Clotaire Oligui Nguema a encouragé son hôte à maintenir le cap vers des élections libres, transparentes et apaisées, condition essentielle pour restaurer la crédibilité internationale et attirer les investissements.

Enjeux du calendrier politique bissau-guinéen

La rencontre a également permis d’évoquer les prochaines échéances institutionnelles majeures en Guinée-Bissau. Les autorités Bissau-guinéennes prévoient notamment l’organisation d’un référendum constitutionnel dans les prochains mois, qui servira de préambule à la restauration d’un ordre constitutionnel civil durable.

Le chef de l’État gabonais a souligné que le respect de ces étapes clés constitue le socle indispensable à la stabilité politique et au développement économique du pays frère.

Renforcement des axes de coopération bilatérale

De son côté, le général Horta Inta A Na Man a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux reçu à Libreville. Au-delà des questions politiques, les deux dirigeants sont convenus de dynamiser la coopération bilatérale dans plusieurs domaines stratégiques, parmi lesquels la préservation de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique et la formation professionnelle de la jeunesse.

En renforçant leurs mécanismes de concertation, le Gabon et la Guinée-Bissau entendent transformer leur proximité diplomatique en actions concrètes au bénéfice direct de leurs populations.