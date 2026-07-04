RNDH 2026 : Le Gabon face au défi majeur du chômage des jeunes

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Présenté ce vendredi 03 juillet 2026 par le gouvernement gabonais et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Rapport national sur le développement humain (RNDH) 2026 dresse un état des lieux sans concession. Le document met en garde contre l’ampleur du chômage des jeunes, tout en traçant les contours de réformes ambitieuses. L’objectif ? Transformer le capital humain en un puissant levier de diversification économique.

Sur le papier, le Gabon affiche des indicateurs sociaux solides, portés par un taux d’alphabétisation qui avoisine les 96 % et une espérance de vie fixée à 69 ans. Pourtant, la réalité du marché de l’emploi est tout autre. Dans ce pays urbanisé à 91 %, le taux de chômage des jeunes culmine à 34,5 %.

À cette tension s’ajoute une baisse historique de 32 % du revenu national brut par habitant entre 1990 et 2021, une trajectoire descendante qui illustre la vulnérabilité d’une économie encore trop dépendante de la rente pétrolière.

Le fossé entre formation et besoins réels

Pour expliquer cette fracture, le RNDH pointe directement du doigt les failles du système éducatif. La déconnexion avec le monde de l’entreprise est flagrante : 72 % des cursus scolaires et universitaires restent généralistes, alors que le tissu productif local réclame urgemment des profils techniques.

Les experts du PNUD évoquent également la persistance tenace du « mythe du fonctionnariat », un frein psychologique couplé aux barrières concrètes que rencontrent les jeunes créateurs d’entreprise, souvent bloqués par la lourdeur administrative et l’absence de financements.

Le pari de la diversification et de l’entrepreneuriat

Face à cette urgence, les espoirs se tournent vers le Plan national de croissance et de diversification (PNCD) 2026-2030. En ciblant les mines, le numérique, l’intelligence artificielle, l’économie verte et les transports, cette feuille de route gouvernementale ambitionne de créer entre 60 000 et 90 000 emplois à court terme, et plus de 100 000 à long terme.

Pour transformer l’essai, le rapport préconise des mesures de rupture : octroi de franchises fiscales de 12 à 24 mois pour les start-ups, création de fonds de garantie sans exigence de patrimoine, et réservation de 25 % des marchés publics aux jeunes entrepreneurs. En favorisant également l’apprentissage et le statut d’étudiant-entrepreneur, le Gabon est invité à opérer un virage culturel majeur. La jeunesse ne doit plus être perçue comme une simple bénéficiaire des aides, mais bien comme le moteur principal de la croissance future.