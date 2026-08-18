Mboma 2026 : Génération Soleil rapproche gratuitement les soins des populations

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Le village de Mboma, dans le département du Woleu, a accueilli le 13 août 2026 une caravane médicale gratuite organisée par l’Association Génération Soleil de Mboma (AGM), dans le cadre du Projet Mboma 2026. ORL, ophtalmologie, pédiatrie et médecine générale étaient notamment proposées aux populations. Une initiative communautaire destinée à rapprocher les soins, notamment spécialisés, des habitants et à réduire les obstacles financiers qui peuvent limiter leur accès à une consultation médicale.

Dans les zones rurales, accéder à certaines spécialités médicales peut rapidement devenir un parcours difficile pour les populations. C’est pour apporter une réponse de proximité à cette réalité que l’Association Génération Soleil de Mboma a mobilisé professionnels de santé, bénévoles et partenaires autour d’une journée entièrement consacrée à la santé.

Des spécialistes au plus près des populations

Les habitants ont ainsi pu bénéficier gratuitement de consultations dans plusieurs disciplines. Le dispositif médical réunissait notamment le Dr Manfoumbi Dimitri, spécialiste ORL, le Dr Fanny Kapinga, ophtalmologue, le Dr Mabery Grodet Eyang Adryana, pédiatre, ainsi que les Dr Check Coulibaly et Venant Ndema, médecins généralistes. L’intérêt de l’opération réside notamment dans la présence de spécialités médicales auxquelles les habitants des zones rurales n’ont pas toujours facilement accès. Pour certaines familles, consulter un spécialiste peut en effet nécessiter un déplacement vers une agglomération disposant d’une offre médicale plus importante, avec les dépenses de transport et de prise en charge que cela implique.

En installant temporairement ces consultations à Mboma et en garantissant leur gratuité, l’AGM a souhaité lever une partie de ces obstacles. La démarche permet également aux patients de bénéficier d’un premier diagnostic et, lorsque leur situation le nécessite, d’être orientés vers une prise en charge appropriée. Mais l’organisation d’une telle opération ne repose pas uniquement sur les médecins. Infirmières, bénévoles et jeunes de Mboma ont été mobilisés pour assurer l’accueil, l’enregistrement et l’orientation des patients ainsi que le fonctionnement général du dispositif.

Quand la solidarité communautaire répond aux besoins de santé

La caravane a également été rendue possible grâce à l’implication de partenaires, d’entreprises, de donateurs et de différentes bonnes volontés ayant accompagné le Projet Mboma 2026. Une mobilisation sur laquelle l’Association Génération Soleil de Mboma entend s’appuyer pour poursuivre ses initiatives. « Notre ambition est de faire de Mboma un village où la solidarité se transforme concrètement en actions au bénéfice des populations », a indiqué Ulrich Beh, président du Comité d’organisation, au nom des organisateurs.

Cette philosophie confère à l’opération une portée dépassant la seule journée de consultations. L’association entend inscrire son intervention dans une dynamique communautaire où les ressortissants, habitants et partenaires peuvent mutualiser leurs moyens pour répondre à certains besoins sociaux identifiés localement.

Une première expérience à pérenniser

L’enjeu sera désormais celui de la continuité. Car si les caravanes médicales permettent ponctuellement de rapprocher médecins et patients, elles ne peuvent se substituer à une présence sanitaire permanente et à des structures locales suffisamment équipées et dotées en personnels.

L’initiative de Mboma démontre néanmoins ce que la mobilisation associative peut apporter en complément de l’action publique : créer ponctuellement une offre de soins là où les besoins existent et permettre aux personnes disposant de faibles ressources financières d’accéder gratuitement à des professionnels de santé. Au terme de cette journée, l’Association Génération Soleil de Mboma a ainsi tenu à remercier les médecins, infirmières, bénévoles, jeunes du village, partenaires et donateurs ayant contribué à sa réalisation.

Avec cette caravane médicale, le Projet Mboma 2026 donne surtout une traduction concrète à la solidarité communautaire : mobiliser les compétences et les ressources disponibles pour rapprocher les services essentiels des populations. Un modèle que l’AGM entend désormais inscrire dans la durée.